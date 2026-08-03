La confesión de Lali a Rosalía: quién es "el novio español" que incendió un hotel y le dejó una gran deuda en euros

En la segunda noche del Lux Tour de Rosalía en Buenos Aires, Lali Espósito sorprendió al público con una confesión . La cantante argentina reveló que un exnovio español provocó un incendio en una habitación de hotel y que ella pagó los daños.

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Ocurrió durante el “Confesionario”, el segmento del show en el que Rosalía invita a artistas locales a contar secretos o anécdotas personales antes de interpretar “ La Perla” . Frente a miles de personas en el Movistar Arena, Lali decidió hacer una autocrítica en lugar de hablar de otros.

“Voy a hablar mal de mí misma. Me voy a confesar, me voy a tirar tierra a mí misma”, dijo entre risas, antes de comenzar la historia.

Lali explicó que la anécdota ocurrió durante una relación con un hombre español, “un compatriota tuyo”, le dijo a Rosalía. Aunque aclaró que no iba a revelar su identidad, contó, que ella lo invitó a pasar la noche en un hotel y se hizo cargo de todos los gastos: “Yo que soy sudaca y gano en pesos”.

Lali y la confesión sobre la vez que pagó los destrozos de un hotel.

“Soy una persona muy generosa, como buena argentina, que no tengo un mango, pero te invito”, bromeó.

La situación cambió cuando, según relató, el hombre encendió un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación. Lali se fue a bañar y, al salir, se encontró con un incendio.

“Empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego. Fuego, llama, humo negro, todo. Y de pronto, cuando me quiero dar cuenta, está la habitación prendida fuego”, recordó ante un estadio que reaccionó con gritos y risas. Y sumó: “salgo corriendo en ‘coño’. Desnuda y en remerón a pedir ayuda”.

LALI EN EL CONFESIONARIO DE LA SEGUNDA NOCHE DEL LUX TOUR DE ROSALIA EN BUENOS AIRES



“Nunca lo conté, tiene que ver con un compatriota tuyo. Yo sé que tus invitados hablan de sus exs, pero yo hablaré mal de mi misma. Salí con alguien de España y siendo muy generosa, invito a… — aspid (@aspidzone) August 3, 2026

La cantante contó que salió corriendo a pedir ayuda y que, tiempo después, recibió una factura por los daños ocasionados. “Lo que vengo a contar acá es que fui una idiota que pagué el destrozo de una persona y que nunca me devolvió un mango”, confesó a lo que el público gritó: “hijo de pu..”.

“Me llegó una cuenta que decía: alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche… La habitación, en euros”, relató.

Rosalía intervino para remarcar el remate de la historia: “¿Y no te devolvió nada?”.

“Nada. Ni un céntimo”, respondió Lali.

Lejos de dramatizar, la artista remató la experiencia en una reflexión con humor: “Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo igual, también hay que decirlo”. Y Rosalía intentó defenderla: “Tú fuiste muy elegante”.

La cantante argentina cerró con la frase: “Con cuenta en euros, ahí no es”.

¿Quién es el “novio español” de Lali?

Aunque la cantante evitó dar nombres, las especulaciones no tardaron en aparecer. En redes sociales, usuarios apuntaron a Rels B, el músico español con quien Lali mantuvo una relación en 2022.

El romance incluyó colaboraciones musicales, el videoclip de “Cómo dormiste?” y vacaciones compartidas, antes de que la propia artista confirmara públicamente el vínculo.

Rels B y Lali Espósito en 2022. gentileza

El mensaje final de Lali a Rosalía. Antes de despedirse, Lali dejó otro momento inesperado: anunció que planea casarse con Pedro Rosemblat.

“Me caso, Rosalía”, dijo, provocando una ovación del Movistar Arena.

La española celebró la noticia y le deseó que nunca vuelva a encontrarse con “un perla incendiario de estos”.

El apoyo de la argentina a Rosalía tras la polémica

"Este pueblo te ama", le dijo Lali a Rosalía. gentileza

El segmento cerró con un intercambio afectuoso entre ambas artistas, donde Lali le dijo a Rosalía: “Este pueblo te ama, corazón. Yo te amo”. Una declaración que cobra relevancia tras las polémicas por el posteo de la española donde Mía Khalifa usa su canción para tratar a la selección Argentina de “perlas”.