Mundial de Handball juvenil: Argentina derrotó a Guinea con goles mendocinos

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La Selección Argentina juvenil de handball debutó con una victoria ante Guinea por 24 a 21, en el marco de la Copa Presidente II del Mundial juvenil de la especialidad, que se disputa en Rumania.

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El equipo juvenil sumó su primera victoria en el torneo tras superar al conjunto africano con 3 goles de la mendocina Josefina Carrizo. El encuentro se disputó en Ramnicu Valcea, en el estadio Traian.

El conjunto albiceleste venía de caer ante Portugal, Países Bajos y Montenegro en una exigente fase inicial con tres rivales europeos, donde Argentina quedó en el cuarto lugar de la zona D. La maipucina Josefina Carrizo convirtió 1 gol en esa instancia. La handbolista local se inició en Municipalidad de Maipú y juega actualmente en Nuestra Señora de Luján, de la provincia de Buenos Aires.

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En la próxima jornada, Argentina se medirá con Uzbekistán.

El seleccionado argentino integra el grupo de 16 equipos que definirán los puestos del 17° al 32°, correspondientes a los equipos que se clasificaron en los terceros y cuartos lugares de la fase clasificatoria.

Los primeros ubicados definirán los puestos del campeón hasta el lugar 16.

Los 24 goles de Argentina fueron anotados por: Catalina Podestá (7), Alma Tojo (5), Josefina Carrizo (3), Lou Genoud (3), Coral Vivacqua (2), Antonella Quiroz (1), Emma Bernasconi (1), Alma Gomez Amigo (1), Martina Bustos (1), Milagros Hayet, Lucía Gimenez Bravo, Melina Cabrera, Renata Pangaro, Morena Tallarico, Maia Pecnik y Victoria Trebini.

El ingreso de la mendocina Josefina Carrizo aportó potencia y se transformó en un recurso fundamental para el ataque nacional, provocando exclusiones en las rivales y sumando tres tantos. Además, Podestá continuó efectiva, permitiendo a Argentina sellar la victoria por 24-21.

Resultados de los grupos por el Campeonato

Grupo 1: Egipto 28 - Corea del Sur 27 y Dinamarca 21 - Francia 19.

Grupo 2: España 30 - Países Bajos 26 y Montenegro 27 - Alemania 26.

Grupo 3: China 34 - Suecia 31 y Hungría 24 - Rumania 24.

Grupo 4: Suiza 31 - Japón 31 y Eslovenia 24 - Eslovaquia 23.