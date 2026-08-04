4 de agosto de 2026 - 17:31

Maxi Salas llegó a Mendoza y le habló al hincha de Independiente Rivadavia: "Nunca dudé en venir"

El atacante arribó a la provincia este martes para firmar con la Lepra, y aseguró que buscará revancha luego de ser marginado en River Plate.

Maxi Salas llegó a Mendoza y le habló al hincha de Independiente Rivadavia: Nunca dudé en venir

Maxi Salas llegó a Mendoza y le habló al hincha de Independiente Rivadavia: "Nunca dudé en venir"

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TyC Sports
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Después de perder a su capitán Sebastián Villa, Independiente Rivadavia se movió con rapidez y astucia para asegurarse un futbolista de la misma talla. Por eso, en las últimas horas logró abrochar el arribo de Maximiliano Salas, que este martes llegó a Mendoza para sumarse a la Lepra.

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El Azul del Parque tenía un hueco importante para cubrir en la zona ofensiva, luego de la partida del extremo oriundo de Colombia a Boca Juniors. Si bien Salas no es de las mismas características, resulta otro nombre de mucho peso en el fútbol argentino que necesita relanzar su carrera y recuperar su mejor versión. Continuando con el paralelismo, la ilusión por el camino que está por comenzar es grande en el propio jugador, el cuerpo técnico, los hinchas y los dirigentes.

Maxi Salas llegó a Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia:

River - Blooming, por Copa Sudamericana

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Así, resulta entendible el revuelo que se armó este martes en su aterrizaje en la provincia. Recién pisando Mendoza, el jugador enfrentó la requisitoria de los medios y lanzó una frase destinada al fanático Leproso: "Nunca dudé en venir a Independiente Rivadavia", resaltó el atacante para enterrar las versiones que daban cuenta de una duda de su parte.

Luego, Salas aprovechó para contar que continuó entrenando en estas semanas donde no pudo estar a la par del grupo en River. " Con muchas ganas de jugar, estuve entrenando bien, nunca paramos", advirtió. En ese sentido, también se mostró dispuesto a sumar minutos cuando el cuerpo técnico de Alfredo Berti lo requiera. "Si el técnico que dice estoy para jugar, juego. Cuando él diga", lanzó.

La llegada del delantero ocurre un mes después de haber sido marginado junto con una decena de compañeros por la directiva de River Plate, por bajo rendimiento. Ante la difícil situación que atravesó por esos días, Maxi Salas reconoció que Independiente resulta una revancha personal que intentará aprovechar. "¿A vos qué te parece? Siempre hay revancha en el fútbol", expresó.

Independiente Rivadavia logró quedarse con los servicios de un jugador muy interesante, que a principios de año despertó los suspiros de uno de los cuadros más grandes de la región. Su tarea y su ilusión, al igual que con Sebastián Villa, es recuperarlo y explotarlo positivamente. Hay material de sobra para lograrlo.

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