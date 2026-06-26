26 de junio de 2026 - 13:14

El festival "Vamos las bandas" llega con propuestas emergentes a la Biblioteca Manuel Belgrano

El Colectivo de Pianistas de Cuyo presentará un encuentro musical que reunirá el tango disruptivo, la experimentación jazzística y los ritmos de Oriente en el auditorio de Godoy Cruz.

El músico Marcos Babar participa de Vamos las bandas.

El músico Marcos Babar participa de Vamos las bandas.

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La banda Drishti participa de Vamos las bandas.

La banda Drishti participa de Vamos las bandas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El próximo domingo 28 de junio a las 20, las instalaciones de la Biblioteca + Mediateca de Godoy Cruz se convertirán en el escenario del festival “Vamos las bandas”.

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Esta propuesta, impulsada por el Colectivo de Pianistas de Cuyo, reunirá a diversos grupos emergentes con el objetivo de cautivar al público mediante variadas expresiones sonoras.

Las entradas para este encuentro musical ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Entrada Web.

Las bandas de Vamos las bandas

La apertura de la noche estará a cargo del músico Marcos Babar, quien además oficiará como presentador del evento. A lo largo de la velada, el público podrá disfrutar de un repertorio a cargo de conjuntos integrados por miembros del Colectivo de Pianistas de Cuyo en colaboración con diferentes artistas invitados.

Entre las bandas principales que iluminarán el escenario se destaca Obsidiana, un grupo conformado por Pablo Zumbo en composición y piano, Celeste Gallego en flauta traversa, Luciano Flores en contrabajo y Feli Siqueiros como cantante invitado. Su propuesta se basa en tangos de ayer y de hoy abordados desde sonoridades nuevas y disruptivas.

Asimismo, la grilla incluye a Guaymajazz, una formación compuesta por Lucas Lag (piano), Gerardo Brassta Soria (saxo), Pato Gonzalez (bajo) y Christian Chumi Millet (batería). El conjunto destaca por una propuesta innovadora de fuerte identidad regional que fusiona la improvisación y los estándares del jazz con composiciones originales y ritmos latinoamericanos.

Drishti
La banda Drishti participa de Vamos las bandas.

La banda Drishti participa de Vamos las bandas.

Finalmente, el grupo Drishti presentará su particular sello musical combinando elementos de Oriente Medio y Occidente en busca de la armonía entre componentes disímiles. Integrado por Julián Espina (piano), Lorena D'Amico (baile y diseño), Gerardo Mosquera (bajo), Lara Blanco (percusión) y Gonzalo Lesta Saraví (violín), el conjunto propone un viaje sensorial que va desde la alegría balcánica hasta profundos estados meditativos, invitando a la audiencia a focalizar en la conciencia de las sensaciones.

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