El festival "Vamos las bandas" llega con propuestas emergentes a la Biblioteca Manuel Belgrano

El próximo domingo 28 de junio a las 20 , las instalaciones de la Biblioteca + Mediateca de Godoy Cruz se convertirán en el escenario del festival “Vamos las bandas”.

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Esta propuesta, impulsada por el Colectivo de Pianistas de Cuyo , reunirá a diversos grupos emergentes con el objetivo de cautivar al público mediante variadas expresiones sonoras .

Las entradas para este encuentro musical ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Entrada Web.

La apertura de la noche estará a cargo del músico Marcos Babar , quien además oficiará como presentador del evento. A lo largo de la velada, el público podrá disfrutar de un repertorio a cargo de conjuntos integrados por miembros del Colectivo de Pianistas de Cuyo en colaboración con diferentes artistas invitados.

Entre las bandas principales que iluminarán el escenario se destaca Obsidiana , un grupo conformado por Pablo Zumbo en composición y piano, Celeste Gallego en flauta traversa, Luciano Flores en contrabajo y Feli Siqueiros como cantante invitado. Su propuesta se basa en tangos de ayer y de hoy abordados desde sonoridades nuevas y disruptivas.

Asimismo, la grilla incluye a Guaymajazz, una formación compuesta por Lucas Lag (piano), Gerardo Brassta Soria (saxo), Pato Gonzalez (bajo) y Christian Chumi Millet (batería). El conjunto destaca por una propuesta innovadora de fuerte identidad regional que fusiona la improvisación y los estándares del jazz con composiciones originales y ritmos latinoamericanos.

Drishti La banda Drishti participa de Vamos las bandas.

Finalmente, el grupo Drishti presentará su particular sello musical combinando elementos de Oriente Medio y Occidente en busca de la armonía entre componentes disímiles. Integrado por Julián Espina (piano), Lorena D'Amico (baile y diseño), Gerardo Mosquera (bajo), Lara Blanco (percusión) y Gonzalo Lesta Saraví (violín), el conjunto propone un viaje sensorial que va desde la alegría balcánica hasta profundos estados meditativos, invitando a la audiencia a focalizar en la conciencia de las sensaciones.