Cambia LN+: los nuevos programas que estrena para salir del quinto lugar en rating

Con el objetivo de recuperar audiencia y salir del quinto lugar en el rating, el canal de noticias LN+ pondrá en marcha una profunda renovación de su programación y de su identidad artística.

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Según anticipó Clarín, el relanzamiento incluirá dos nuevos programas diarios, estudios completamente renovados, una nueva artística y cambios en la forma de presentar la información, en una estrategia diseñada para revertir la caída de rating que llevó a la señal a pisos históricos, lejos de la punta disputada por TN y C5N.

LN+ aún sufre las consecuencias de la salida de varias de sus principales figuras, muchas de las cuales emigraron hacia A24. Se fueron Antonio Laje, Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Pablo Rossi, además del entonces director de programación, Juan Cruz Ávila.

En poco más de un año, el canal perdió más de la mitad de su rating promedio y descendió hasta el quinto puesto entre las señales de noticias.

Cristina Pérez y Luis Majul, dos de las figuras principales de LN+

Cristina Pérez y Luis Majul, dos de las figuras principales de LN+

Mientras LN+ retrocedía, A24 recorrió el camino inverso y logró consolidarse en el tercer lugar , incluso superando durante las mañanas a C5N en mayo. En ese segmento, TN continuó liderando cómodamente con un promedio de 2,27 puntos de rating .

En marzo también se produjo un cambio en la conducción de los contenidos del canal. Nicolás Bocache dejó su cargo como director de Noticias y Contenidos de C5N para asumir la dirección de Contenidos de LN+, en reemplazo de Esteban Talpone.

Según datos de Ibope, la señal de LN+ pasó de un promedio de 0,76 puntos de rating en febrero a 0,86 en mayo, impulsada principalmente por mejoras de los programas de Cristina Pérez, Luis Majul y Esteban "Pelado" Trebucq durante la tarde y la noche.

Robertito Funes a la mañana y Trebucq con nuevo programa en LN+

Si bien el debut estaba previsto para el lunes, las autoridades del canal LN+ decidieron postergar el relanzamiento hasta el miércoles 1° de julio para disponer de más tiempo de ensayos y ultimar detalles de la nueva escenografía y del paquete gráfico que acompañará esta nueva etapa.

Uno de los principales estrenos será "Mañanas mías", que se emitirá de 6.30 a 10 y estará conducido por el mendocino Robertito Funes Ugarte -hoy de viaje cubriendo el Mundial 2026- y Cecilia Insinga. El programa contará además con la participación del médico Jorge Tartaglione, Andrés Repetto, Malena de los Ríos, Jenny Di Serio, Matías "Chiki" García y Caro Cufré.

Como consecuencia, "Buen Día Nación" comenzará una hora más tarde respecto de su horario habitual.

Robertito Funes El mendocino Robertito Funes Ugarte estará en la mañana de LN+ Captura de video

Otra de las novedades será "Una batalla tras otra", el nuevo programa de Esteban "Pelado" Trebucq, que ocupará la franja de 21.30 a 23.

La propuesta buscará recuperar el estilo de los grandes debates televisivos con una dinámica inspirada en el extinto "Intratables", combinando invitados, panelistas, informes especiales y fuertes cruces sobre la actualidad política.

Entre los integrantes del panel estarán Mercedes Ninci, Francisco Jueguen y Tomás Díaz Cueto, entre otros periodistas y analistas.

El periodista Esteban Trebucq El periodista Esteban Trebucq tendrá un programa al estilo "Intratables" en LN+ Gentileza / LN

Nueva imagen en LN+ y más inteligencia artificial

Más allá de la nueva programación, LN+ también estrenará estudios completamente rediseñados, nuevas escenografías, zócalos, separadores y una identidad visual actualizada.

Uno de los cambios más notorios será el abandono de la clásica pantalla dividida de conductores, una característica habitual de los canales de noticias en los últimos años.

Según trascendió, la pantalla pasará a tener una estética tradicional de imagen completa, con una presentación más dinámica y un uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial para complementar los contenidos.