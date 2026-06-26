Una invitación gratuita para este sábado: el grupo vocal Vox Prima presentará "Espejos" en el Museo Fader

El grupo ofrecerá este espectáculo en el Museo Fader, con entrada gratuita. Cómo fue concebido el repertorio.

El ensamble vocal Vox Prima volverá a encontrarse con el público mendocino con una propuesta que combina música, reflexión y una cuidada puesta conceptual. Este sábado 27 de junio, a las 17, el escenario será el emblemático Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, donde el grupo ofrecerá "Espejos", un espectáculo de entrada gratuita.

Bajo la dirección del maestro Ricardo Portillo, la agrupación presentará un repertorio concebido como un recorrido emocional que trasciende el concierto coral tradicional. La propuesta busca sumergir al público en un universo donde conviven la luz y la oscuridad, la realidad y la irrealidad, el origen y la muerte, invitando a reflexionar sobre las transformaciones que atraviesan la vida.

"Espejos" continúa la línea artística desarrollada por el ensamble en su anterior espectáculo, "Crisopeya", manteniendo una construcción dramatúrgica que combina obras históricas y composiciones contemporáneas para generar una atmósfera de profundo carácter místico. Cada pieza forma parte de un relato mayor que pone el foco en la incertidumbre, el cambio y la evolución personal como elementos inseparables de la experiencia humana.

A lo largo del concierto, algunas obras celebran el crecimiento y la transformación individual, mientras que otras invitan a observar los distintos reflejos que deja el paso del tiempo.

image Sobre el grupo Vox Prima nació en 2017 por iniciativa de sus propios integrantes y, desde entonces, se ha consolidado como una de las formaciones corales más destacadas de la región. A lo largo de estos años ha recorrido escenarios de Mendoza, San Juan y Chile, construyendo un prestigio basado en la excelencia interpretativa y en la búsqueda permanente de propuestas artísticas innovadoras.