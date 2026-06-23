Música clásica: El vivero Musical de la UNCuyo ofrecerá un concierto gratuito que unirá la música clásica con el tango

El Vivero Musical, un proyecto formativo que depende de la Secretaría de Extensión de la UNCuyo, presentará su concierto Un viaje musical desde Bach a Piazzolla. La propuesta artística invita a disfrutar de un recorrido cronológico y estilístico fascinante, comenzando en el barroco alemán y culminando en las pasiones del tango rioplatense.
La cita tendrá lugar el sábado 27 de junio a las 19, en la Sala Cristóforo Colombo, ubicada en el Espacio Patrimonial y Artístico de Godoy Cruz (Antonio Tomba 246).
La velada contará con la dirección musical del maestro Engel Suárez y sumará una puesta en escena e iluminación a cargo de Víctor Garay.
Las obras: de J. S. Bach a Astor Piazzolla
El repertorio de la joven formación orquestal incluirá la participación solista de Gianna Pellegrini en viola y Sabrina Domínguez en violín. Ambas músicas forman parte del Vivero Musical y fueron seleccionadas mediante el concurso de alumnos de la FAD-UNCUYO.
El programa seleccionado para este concierto hará especial hincapié en reconocidas obras de la música universal. La apertura se realizará con la Suite Orquestal N° 2 de Bach, seguida por el Concierto op.1 para viola y orquesta de Stamitz.
Luego, se interpretará la Danza de los Mirlitones de El Cascanueces de Tchaikovsky, la Romanza para violín y orquesta de Svendsen y las Danzas Húngaras 1, 3 y 10 de Brahms.
Para el cierre, la agrupación abordará tres piezas cumbre del tango: Por una cabeza de Gardel y Lepera, junto a La muerte del Ángel y Libertango de Astor Piazzolla.
Un concierto con entrada gratuita
La entrada para asistir a este evento imperdible es completamente gratuita.
Los ingresos se pueden adquirir previamente a través de la plataforma entradaweb.com.ar, y el acceso estará disponible el día del concierto hasta agotar la capacidad total del establecimiento.