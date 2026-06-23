Música clásica: El vivero Musical de la UNCuyo ofrecerá un concierto gratuito que unirá la música clásica con el tango

El Vivero Musical , un proyecto formativo que depende de la Secretaría de Extensión de la UNCuyo , presentará su concierto Un viaje musical desde Bach a Piazzolla . La propuesta artística invita a disfrutar de un recorrido cronológico y estilístico fascinante, comenzando en el barroco alemán y culminando en las pasiones del tango rioplatense.

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La cita tendrá lugar el sábado 27 de junio a las 19 , en la Sala Cristóforo Colombo , ubicada en el Espacio Patrimonial y Artístico de Godoy Cruz (Antonio Tomba 246).

La velada contará con la dirección musical del maestro Engel Suárez y sumará una puesta en escena e iluminación a cargo de Víctor Garay .

El repertorio de la joven formación orquestal incluirá la participación solista de Gianna Pellegrini en viola y Sabrina Domínguez en violín. Ambas músicas forman parte del Vivero Musical y fueron seleccionadas mediante el concurso de alumnos de la FAD-UNCUYO.

El programa seleccionado para este concierto hará especial hincapié en reconocidas obras de la música universal. La apertura se realizará con la Suite Orquestal N° 2 de Bach , seguida por el Concierto op.1 para viola y orquesta de Stamitz .

Luego, se interpretará la Danza de los Mirlitones de El Cascanueces de Tchaikovsky, la Romanza para violín y orquesta de Svendsen y las Danzas Húngaras 1, 3 y 10 de Brahms.

Para el cierre, la agrupación abordará tres piezas cumbre del tango: Por una cabeza de Gardel y Lepera, junto a La muerte del Ángel y Libertango de Astor Piazzolla.

Un concierto con entrada gratuita

La entrada para asistir a este evento imperdible es completamente gratuita.

Los ingresos se pueden adquirir previamente a través de la plataforma entradaweb.com.ar, y el acceso estará disponible el día del concierto hasta agotar la capacidad total del establecimiento.