Imperdible: el nuevo concierto de la Filarmónica de Mendoza es ideal para los amantes de la música italiana

La Filarmónica de Mendoza ofrecerá este jueves 18 de junio, a las 21, su quinto concierto de abono de la temporada en el Teatro Independencia (entradas disponibles en Entradaweb.com.ar). Bajo el título “El fulgor Mediterráneo”, la propuesta estará dirigida por el maestro invitado Luis Gorelik y contará con la participación de Carlos Antonio Verenzuela, primer contrabajo de la orquesta, como solista invitado.

El concierto invita a recorrer dos siglos de música italiana a través de un programa que une el impulso dramático del Romanticismo con las búsquedas estéticas de la creación contemporánea. La velada comenzará con la obertura de "La fuerza del destino", de Giuseppe Verdi, continuará con el Concierto para contrabajo n.º 2 en Si menor de Giovanni Bottesini y concluirá con "Rendering", la singular obra de Luciano Berio basada en los fragmentos inconclusos de la Décima Sinfonía de Franz Schubert.

La propuesta artística plantea una mirada sobre Italia no solo como territorio geográfico sino como una fuerza cultural capaz de atravesar distintas épocas. En la obertura verdiana, el dramatismo operístico se manifiesta a través de contrastes intensos, ritmos vigorosos y una energía que convirtió al compositor en uno de los símbolos de la identidad cultural italiana del siglo XIX.

El segundo tramo del programa estará dedicado a Bottesini, considerado uno de los más grandes virtuosos del contrabajo. Su concierto transforma al instrumento en un protagonista absoluto, alejándolo de su tradicional función de sostén armónico para exhibir una escritura llena de lirismo.

El cierre llegará con "Rendering", una de las obras más reconocidas de Berio. Allí, los esbozos dejados por Schubert para una sinfonía inconclusa dialogan con intervenciones contemporáneas que no buscan completar la obra original sino establecer una conversación entre tiempos históricos diferentes.

Un director de trayectoria internacional

La conducción estará a cargo de Luis Gorelik, uno de los directores argentinos más destacados de las últimas décadas. Nacido en La Plata en 1963, se formó con Pedro Ignacio Calderón en Buenos Aires y con Mendi Rodán en Israel, donde se graduó con honores en la Academia Superior de Música Rubin de Jerusalén.

A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Konex al Mejor Director de Orquesta de la Década, la Medalla Claudio Arrau en Chile y un Premio Gardel por una producción discográfica de música clásica.

Actualmente se desempeña como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Además, fue titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza entre 1985 y 1988, de la Orquesta de Cámara de Ashdod en Israel, de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción en Chile y de la Orquesta Sinfónica de Salta. También condujo agrupaciones de prestigio internacional como la Filarmónica de Israel, la Orquesta Nacional de Islandia, la Filarmónica de Eslovenia, la Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Carlos Verenzuela, un referente del contrabajo

El solista invitado será Carlos Antonio Verenzuela, músico venezolano-argentino formado en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de Venezuela. Su perfeccionamiento continuó en Francia, donde egresó con máximos honores del Conservatorio Marcel Dupré de Meudon bajo la tutela de Pierre Hellouin, y posteriormente obtuvo el diploma de posgrado Fellow of the Royal College of Music de Londres.

image Carlos Verenzuela será el solista de la velada de este jueves.

Con más de tres décadas de trayectoria, Verenzuela integró y lideró las secciones de contrabajo de importantes organismos sinfónicos de América Latina, entre ellos la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la Filarmónica de Jalisco y la Sinfónica Nacional de Paraguay.

Como intérprete solista ha estrenado obras compuestas especialmente para él y se presentó en diversos escenarios de América y Europa. Paralelamente desarrolló una intensa actividad pedagógica en Venezuela y otros países de la región. Actualmente integra la Orquesta Filarmónica de Mendoza como solista de contrabajo y es cofundador del Dúo Virtuosi.