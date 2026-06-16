16 de junio de 2026 - 12:09

Llega un homenaje mendocino a Silvio Rodríguez con el músico Daniel Insuani

El reconocido músico de la agrupación Amauta repasará con El necio la emblemática obra del cantautor cubano con una puesta en escena de identidad propia. La cita será en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

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El mendocino Daniel Insuani presentará El necio, un tributo a Silvio Rodríguez.

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Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mendoza se prepara para recibir una propuesta artística cargada de poesía, memoria y convicción. El próximo domingo 21 de junio, a las 21, el Espacio Cultural Julio Le Parc —específicamente en la Sala Vilma Rúpolo— será el escenario de El necio, un concierto tributo al célebre trovador cubano Silvio Rodríguez.

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El espectáculo está liderado por Daniel Isuani, voz y guitarra del proyecto y figura central de Amauta, la emblemática formación de música andina con casi cincuenta años de historia en la provincia.

Para Isuani, este concierto representa una de sus apuestas más personales. Lejos de buscar una imitación fiel, la propuesta plantea un recorrido íntimo y apasionado con identidad propia, filtrando las composiciones clásicas y las joyas menos frecuentadas del autor caribeño a través de la sensibilidad de reconocidos artistas locales.

Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez

Homenaje a Silvo con músicos mendocinos

La dirección y los arreglos musicales corren por cuenta de Marcos Babar, encargado de otorgar cohesión y un carácter distintivo al grupo. La banda en vivo se completa con un ensamble de destacados profesionales de la escena: Quique Nomberto en el piano, músico peruano radicado en Mendoza con experiencia en la Fiesta de la Vendimia y acompañando a artistas internacionales; Laurita Burastero en flauta; Gastón Isuani en batería; Facu Jofré en el bajo y Horacio Arangue a cargo de la percusión, aportando los ritmos y texturas del continente americano.

El repertorio promete conmover a varias generaciones mediante la interpretación de himnos como Quien fuera, Solo el amor y El necio.

Ser necio

En palabras del propio Isuani, “ser 'necio no es un defecto: es el coraje de no renunciar. En tiempos donde todo invita a claudicar, las canciones de Silvio Rodríguez son un refugio y una brújula. Ese es el corazón de este espectáculo”.

Las localidades para asistir a este viaje musical ya se encuentran disponibles a la venta a través de la plataforma EntradaWeb. Los interesados podrán adquirir pases anticipados a un valor de $18.000 hasta el sábado 20 de junio inclusive, mientras que el precio de la entrada general durante el día del evento será de $20.000.

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