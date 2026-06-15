Adiós a Pocho Sosa: Cinco canciones para volver a escuchar su extraordinaria voz antes de que termine el otoño

La muerte de Pocho Sosa deja un vacío inmenso en la cultura mendocina, pero también invita a volver sobre una obra que hizo de la interpretación un arte propio. Dueño de una voz cálida, profunda y de una expresividad que escapaba a cualquier artificio, el cantor convirtió cada canción en un relato vivido, capaz de unir la tradición cuyana con una sensibilidad contemporánea.

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No por nada, en uno de los registros que aquí recopilamos, la propia Mercedes Sosa lo invita al escenario destacando su canto magistral: "Él es Gardel en Mendoza" , definía la Negra.

Elegir apenas cinco documentos de su larga trayectoria resulta inevitablemente injusto para una carrera tan extensa, pero estas interpretaciones sintetizan como pocas el talento de un artista que hizo de la emoción su principal herramienta.

Hay canciones que parecen haber encontrado a su intérprete definitivo, y eso ocurre con "Tonada de otoño". Él popularizó la canción, y la canción lo popularizó a él.

En el diálogo con la guitarra magistral de Tito Francia , Pocho Sosa alcanza uno de los puntos más altos de su carrera, y milagrosamente quedó capturado frente a la cámara. La interpretación de la canción, que como sabemos contó con la lírica de Jorge Sosa y música de Damián Sánchez, evita cualquier exceso y apuesta por una intimidad conmovedora, donde cada frase parece pronunciada más que cantada. El resultado es una pieza de una delicadeza extraordinara.

Embed - Pocho Sosa y Tito Francia - Fragmento "Tonada de Otoño"

2- "Tonada del viejo amor", con Mercedes Sosa

El encuentro entre Pocho Sosa y Mercedes Sosa produjo una de las versiones más memorables de "Tonada del viejo amor", el clásico de Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Lejos de buscar protagonismos individuales, ambas voces se complementan con una naturalidad que enternece.

Como así también enternece la relación fraternal entre ellos, expuesta en ese escenario de Cosquín de 2008. La Negra insinúa, incluso, que aunque no son parientes (pese a compartir el apellido) eran como hermanos.

Embed - Mercedes Sosa y Pocho Sosa - Tonada del Viejo Amor (Cosquin 2008)

3- "Cochero 'e Plaza", un clásico que Pocho Sosa hizo suyo

Entre todas las piezas emblemáticas del cancionero cuyano, pocas son tan imperecederas como "Cochero 'e Plaza". Su interpretación consiguió renovar una obra profundamente arraigada en la memoria popular sin perder un ápice de autenticidad.

La tradicional cueca de Hilario Cuadros encuentra en este registro una nueva dimensión, al incorporar el recitado del propio Jorge Sosa.

Embed - Pocho y Jorge Sosa - Cochero'e plaza

4- "Destituyo las rosas", en Cosquín

Algunas actuaciones quedan grabadas más por su intensidad que por las circunstancias en las que ocurrieron. Pero en este caso, se dan las dos cosas. En 1974, había fundado Canto Trío junto a Gerardo Poblet y Beto Quiroga, pero el grupo tuvo su consagración en Cosquín de 1980.

Allí, la interpretación de "Destituyo las rosas", de Damián Sánchez y Elena Siró, les hizo obtener el premio Jurado técnico.

Embed - POCHO SOSA (CANTO TRÍO) - "DESTITUYO LAS ROSAS" - COSQUÍN 1980 - Gabriel Mendoza Música

5- "Los duendes del vino", junto a Roberto Mercado

Si existe una canción capaz de condensar el espíritu celebratorio y vendimial de Pocho Sosa, esa es "Los duendes del vino". Su interpretación junto a Roberto Mercado representa una síntesis perfecta entre tradición popular, amistad y amor por esta tierra, en una canción que fue firmada junto a Jorge Sosa y que queda para las mejores páginas de nuestra música.