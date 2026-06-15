Alfredo Cornejo, Hebe Casado y más dirigentes políticos despidieron a Pocho Sosa en la Legislatura

El gobernador Alfredo Cornejo , la vicegobernadora Hebe Casado , el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , y otros referentes políticos participaron este lunes de la despedida al querido Pocho Sosa en la Legislatura provincial.

El histórico cantor cuyano, fallecido el domingo a los 82 años , fue velado entre las 13.30 y las 16.30 en la Casa de las Leyes, donde familiares, amigos, artistas, funcionarios y admiradores le brindaron un último homenaje.

La muerte de Pocho Sosa generó una profunda conmoción en Mendoza. Considerado una de las voces más representativas de la música cuyana y del cancionero popular argentino, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas dedicada a difundir la identidad cultural mendocina dentro y fuera de la provincia.

En reconocimiento a su legado, el Gobierno provincial decretó dos días de duelo provincial mediante el Decreto N.º 1190. Durante ese período, las banderas nacional y provincial permanecerán a media asta en todos los edificios públicos.

La medida también invitó a adherir a los poderes Legislativo y Judicial, municipios y organismos nacionales con asiento en Mendoza.

Los primeros en llegar a la Legislatura fueron Cornejo y Lombardi. Más tarde se hicieron presentes Casado, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, y el diputado nacional Luis Petri, quien asistió acompañado por su esposa, la periodista Cristina Pérez.

El mensaje de Cornejo

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó la importancia cultural del artista mendocino.

“Hoy Mendoza despide a una de sus voces más queridas. Pocho Sosa dedicó su vida a cantar nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra identidad, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mendocina”, expresó.

Y agregó: “Acompaño a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural en este difícil momento. Su legado seguirá vivo en cada tonada y en cada otoño mendocino”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2066158931106291893&partner=&hide_thread=false Hoy Mendoza despide a una de sus voces más queridas. Pocho Sosa dedicó su vida a cantar nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra identidad, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mendocina.



Acompaño a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural en este difícil… pic.twitter.com/QUfkyQF8UB — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 14, 2026

La despedida de Hebe Casado

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado recordó a Sosa como “una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana”.

“Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante. Durante más de seis décadas ayudó a construir la identidad cultural de Mendoza y a transmitirla con orgullo a nuevas generaciones”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2066132488351572149&partner=&hide_thread=false Con profundo pesar despido a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana.



Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de… pic.twitter.com/b3KbSzOecB — Hebe Casado (@hebesil) June 14, 2026

Casado también evocó la relación del artista con una de las obras más emblemáticas del repertorio cuyano. “Resulta imposible no pensar en el otoño mendocino al despedirlo. Ese mismo otoño que inmortalizó con su interpretación de una de las canciones más queridas de nuestra provincia y que hoy parece acompañar esta partida con una melancolía especial”, manifestó.

Finalmente, afirmó que el legado del músico “permanecerá vivo en cada tonada, en cada Vendimia y en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones”.