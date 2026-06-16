16 de junio de 2026 - 16:02

En el teatro Independencia: a días de la muerte del Indio Solari anuncian show sinfónico para celebrar Oktubre

La fecha unirá a la Orquesta Barroca y la banda Barbazul en el teatro Independencia. Será en octubre y ya están disponibles las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A pocos días del fallecimiento del Indio Solari y a cuatro décadas de la edición de "Oktubre", uno de los álbumes más emblemáticos de la historia del rock argentino, el Teatro Independencia será escenario de un homenaje que buscará tender puentes entre la música académica y el universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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El sábado 10 de octubre, a las 21, la Orquesta Barroca de Mendoza y la banda mendocina Barbazul presentarán “Oktubre sinfónico”, una propuesta especialmente concebida para celebrar el legado de un disco que marcó a generaciones. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb y en la boletería del Teatro Independencia.

Un show imperdible en el teatro Independencia

El espectáculo ofrecerá una interpretación integral de "Oktubre", publicado originalmente en 1986 y convertido con el paso del tiempo en una obra de culto dentro del cancionero nacional. A ese recorrido se sumarán otras composiciones destacadas del repertorio de Los Redondos, adaptadas especialmente para un formato sinfónico que promete combinar la intensidad del rock con la riqueza expresiva de una gran formación orquestal.

Bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza continúa profundizando una línea artística caracterizada por la exploración de nuevos cruces estéticos y por la intención de acercar la música orquestal a públicos diversos. En esta oportunidad, el diálogo se establecerá con una de las bandas más influyentes de la cultura popular argentina, respetando la esencia de sus composiciones mientras se exploran nuevas posibilidades sonoras.

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El concierto también contará con la participación de Barbazul, agrupación mendocina que tributa a la banda del Indio y cuenta con una trayectoria de tres décadas.

Para Hugo Mariano Peralta, la iniciativa tiene además una dimensión simbólica y cultural. “Esta propuesta representa una oportunidad de reencontrarnos con una obra que marcó profundamente la cultura popular argentina. El desafío consiste en trasladar toda la fuerza, la poesía y la identidad de estas canciones al universo sinfónico, generando una experiencia artística nueva tanto para los seguidores históricos de Los Redondos como para quienes se acercan por primera vez a su música”, expresó el director.

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