El Museo Fader recibirá este sábado a la Orquesta Internacional de Guitarras

La cita nos invita a cultivar el mundo sonoro de la guitarra, con destacados exponentes de distintas partes del mundo. Habrá dos funciones en el Museo Fader.

El próximo sábado 13 de diciembre, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú–Casa Fader se transformará en el punto de encuentro de guitarristas provenientes de varios países.

En dos funciones —programadas para las 19 y las 21— el público podrá asistir a una propuesta que combina improvisación, composiciones inéditas y una manera poco convencional de pensar la performance con múltiples guitarras.

Doble función en el Museo Fader La actividad reunirá a más de dos veintenas de músicos llegados desde distintas provincias argentinas y también desde Chile, Perú, Estados Unidos e Inglaterra. Todos ellos integran la Orquesta Internacional de Guitarras, un ensamble que trabaja con formaciones amplias y que construye su repertorio a partir de piezas concebidas para ser ejecutadas en movimiento, aprovechando la espacialidad del lugar y el cruce entre los instrumentistas.

El Fader —ubicado en San Martín 3651, Luján de Cuyo— oficiará de escenario para un recorrido sonoro envolvente, donde conviven distintas estéticas y modos de diálogo entre quienes tocan y quienes escuchan. La entrada será gratuita y podrá obtenerse, con un máximo de dos por persona, a través de Entradaweb.com.ar. Debido al cupo reducido, se aconseja realizar la reserva con tiempo.

Un vistazo al universo de las guitarras Música en Movimiento nació en 2017 como un colectivo internacional de guitarristas que retoma la línea de trabajo iniciada por Robert Fripp, líder de King Crimson, y su experiencia pedagógica en Guitar Craft. La propuesta fue impulsada por Luciano Pietrafesa —miembro de la emblemática League of Crafty Guitarists— y busca que cada participante establezca un vínculo consciente con su instrumento, con el sonido y con el entorno humano que lo rodea.