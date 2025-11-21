Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas confirmados, cuándo es y regresos inesperados

Ya se conocen los primeros artistas y bandas confirmadas para la 65° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar , a realizarse en la Quinta Vergara entre el domingo 22 y viernes 27 de febrero de 2026.

Las filtraciones a la prensa chilena indican que las estrellas principales del festival en 2026 serán la cantante cubana Gloria Estefan , celebrando 50 años de trayectoria y regresando a Viña a 42 años de su primera y única presentación.

También estará presente la banda inglesa Pet Shop Boys , que oficiará como la gran carta anglo de la edición 2026.

Los argentinos estelares de Viña serán Paulo Londra , el joven cantante destacado en el mundo del trap y pop, y la banda de cumbia Ke Personajes , que cosecha amplia fama en Chile.

La gran estrella chilena del festival será Mon Laferte , quien volverá a la Quinta Vergara tras su show de 2020, justo antes de la pandemia.

Otro artista internacional será el italiano Matteo Boccelli, hijo de Andrea, quien conquistó el corazón del "Monstruo" en 2024 al compartir escenario con su papá.

Se esperan más confirmaciones de artistas y bandas en las próximas horas, así como los comediantes y los participantes de la competencia internacional.

En 2025, Viña presentó en su line-up a estrellas como Marc Anthony, Carlos Vives, Myriam Hernández, Duki, Morat y Sebastián Yatra, entre otros.

Cuándo anuncian la parrilla completa de artistas para el Festival de Viña 2026

El line-up completo de Viña 2026 se conocerá este viernes 21 de noviembre, a las 22.05, en un programa especial del canal Mega.

TV y online: dónde ver el Festival de Viña 2026

En la televisión abierta de Chile, Mega es el canal que transmitirá en vivo cada una de las noches del festival de Viña 2026, entre el domingo 22 y viernes 27 de febrero de 2026.

En Latinoamérica podrá verse por la plataforma de streaming Disney+.

El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente en Chile y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes. La competencia internacional también se lleva las miradas.

Durante seis noches, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo”, buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Las entradas para Viña 2026 se pondrán a la venta en las próximas semanas.