21 de noviembre de 2025 - 13:41

Chau, Los Simpson: Telefe elimina la maratón de la serie tras 34 años en pantalla

El canal decidió quitar el histórico bloque de la serie animada. Hay un reemplazo confirmado.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En un movimiento inesperado de la grilla de programación, el canal Telefe elimina la clásica maratón de los sábados a la tarde de la serie animada "Los Simpson".

El fuerte cambio ocurrirá desde el sábado 22 de noviembre, cuando "Los Simpson" apenas se emita entre las 10 y 12, un horario marginal en la medición del rating.

Su histórico bloque entre las 12 y 19.30 quedará ocupado por las repeticiones de "El chavo del 8", la comedia protagonizada y creada por Chespirito en los años 70.

La maratón de "Los Simpson" en Telefe era un ritual indiscutido de los sábados y domingos a la tarde, pero hace años fue eliminada de los domingos por la llegada de "La Peña de Morfi". Entonces, el programa quedó limitado a los sábados. Ahora perderá finalmente su histórico horario.

Telefe es el canal que emite "Los Simpson" en Argentina de manera ininterrumpida desde 1991, dos años después de su lanzamiento en Estados Unidos.

De hecho, se le atribuye gran parte del fanatismo que goza la serie de Matt Groening por las maratones de los fines de semana que les permitieron a varias generaciones "aprenderse de memoria" los capítulos.

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie sobrevivieron a los cambios de consumo, épocas y hasta de dueños de Telefe. A pesar de ser un producto de Fox (hoy Disney), la comedia animada siguió al aire durante la gestión de Paramount, que este año llega a su fin tras la compra del empresario rosarino Gustavo Scaglione concretada en octubre.

Una vez conocida la nueva grilla de Telefe para el sábado, no faltaron los mensajes de indignación en las redes sociales.

Actualmente, "Los Simpson" va por su 37° temporada (se pueden ver todos los episodios en Disney+) y en 2027 estrenará su segunda película en cines, dos décadas después del lanzamiento de la primera.

