Se concretó la venta de Telefe a un grupo liderado empresario liderado por Gustavo Scaglione

Un grupo liderado por el empresario Gustavo Scaglione adquirió uno de los principales canales de televisión de Argentina, Telefe . Paramount anunció este jueves que concretó la venta del canal a la firma Televisión Litoral , de Scaglione.

El encuentro Somos Pymes culminó con más de mil asistentes una jornada dedicada al análisis y el rol del sector

El holding de medios argentinos liderado por el empresario obtuvo el paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.) , la marca de entretenimiento líder en Argentina. Con esta operación, Scaglione concreta una de las transacciones más relevantes en la industria de los medios y la comunicación.

Cabe destacar que Scaglione es titular de Televisión Litoral S.A. y de La Capital Multimedios , dos grupos con importantes activos en televisión, radio y prensa en distintas regiones de la Argentina. Ahora, con la incorporación de Telefe, el holding se consolida como el más importante del país .

Al respecto, el empresario detalló: “La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos ”.

Por su parte, Darío Turovelzky, quien continuará desempeñándose como CEO de Telefe, manifestó: “La llegada de Gustavo Scaglione nos brinda una plataforma sólida para escalar nuestro negocio . En Telefe estamos comprometidos a seguir liderando y a crear contenidos que inspiren y conecten con las audiencias".

Y agregó: "Siendo fieles a nuestro ADN, en esta nueva etapa seguiremos desafiando los límites de la industria para potenciar nuestro ecosistema y consolidar un modelo de gestión innovador que impulse el desarrollo y el crecimiento de todas las marcas del grupo”.

El grupo de Gustavo Scaglione

“Con esta operación, Gustavo Scaglione concreta una de las transacciones más relevantes en la industria de los medios y la comunicación. Con la incorporación de Telefe, el holding se consolida como el más importante del país”, dicta el comunicado que oficializó la compra de Telefe.

El empresario lidera el Grupo Televisión Litoral, fundado en 1965 y que en la actualidad tiene al Canal 3 de Rosario, “El Tres”. Además, junto a esa señal de aire, el grupo maneja otros medios como la emisora Radio 2 AM 1230, la FM Vida 97.9, la emisora de clásicos Frecuencia Plus 93.1 y el portal digital Rosario3.com.

Gustavo Scaglione y Darío Turovelzky Gustavo Scaglione y Darío Turovelzky.

El grupo liderado por Scaglione también incluye medios en otras provincias, como el Canal 6 de San Carlos de Bariloche y su radio asociada en esa ciudad. En Tucumán maneja el Canal 8, bajo la marca “El Ocho TV”, a partir de una adquisición realizada en 2023. En Bahía Blanca controla Canal 9, renombrada como “El Nueve TV” y afiliada al sistema nacional de televisión.

En Salta es titular de Canal 11, que opera con programación local dentro de la red de medios del grupo. Scaglione posee además la mayoría de las acciones de los diarios Uno Santa Fe, Uno Paraná y La Capital, además de las radios La Red, FM Del Siglo y LT8.