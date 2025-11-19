19 de noviembre de 2025 - 11:08

Mataron a un personaje histórico de "Los Simpson" que estaba desde los comienzos

Ya lo habían asesinado en un gag de la serie animada, pero siguió apareciendo hasta ahora que confirmaron su muerte definitiva.

En el episodio emitido el 16 de noviembre por Fox, titulado “Sashes to Sashes” (un juego de palabras con “cenizas a las cenizas”), la serie animada despidió para siempre a Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield.

Los Simpson: así fue la escena en la que muere Alice Glick

El capítulo arranca con el Reverendo Lovejoy dando su sermón cuando, de repente, el órgano irrumpe en pleno mensaje. “Alice, eso es demasiado”, protesta el pastor antes de darse cuenta de que algo está muy mal. Entonces, ve a la pianista desplomada sobre las teclas, sin vida, con los ojos abiertos y la lengua afuera.

Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield, la asesinada de Los Simpson.
El coproductor ejecutivo Tim Long confirmó a Entertainment Weekly que esta vez la muerte es definitiva: “En cierto sentido, vivirá siempre en la hermosa música que tocó. Pero en otro sentido, el más importante, sí, está muerta”.

Aunque la muerte de Alice no es el centro del episodio, sí funciona como punto de partida para un conflicto sobre Lisa Simpson. El director Skinner revela que la organista dejó toda su herencia a la escuela para financiar un nuevo programa de música, algo que entusiasma a la pequeña. Pero el hijo del alcalde quiere usar el dinero para un festival de música de tres días, lo que genera una nueva batalla estudiantil.

La herencia de la pianista, el centro de la trama.
Un personaje con más de tres décadas en Springfield

Alice Glick apareció por primera vez en 1991, en el episodio “Three Men and a Comic Book” (“Tres hombres y una historieta”), durante la segunda temporada. En aquella entrega fue interpretada por Cloris Leachman, aunque con los años su voz quedó a cargo de Tress MacNeille (quien también hace de Agnes Skinner en inglés).

La primera muerta de Alice Glick.
No es la primera vez que Alice “moría” en pantalla: en 2011, en el episodio “Replaceable You” ("Reemplazable") de la temporada 23, la mataba una mascota robótica en el asilo de ancianos. Pero como siguió apareciendo en capítulos posteriores, los fans lo tomaron como un gag sin efecto en la continuidad. Esta vez, la serie aseguró que es canon.

