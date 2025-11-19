Mataron a un personaje histórico de "Los Simpson" que estaba desde los comienzos

Por qué Nicki Nicole cantó con Andrea Bocelli: la emotiva presentación y los regalos que le hizo al tenor

En el episodio emitido el 16 de noviembre por Fox , titulado “Sashes to Sashes” (un juego de palabras con “cenizas a las cenizas”), la serie animada despidió para siempre a Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield.

El capítulo arranca con el Reverendo Lovejoy dando su sermón cuando, de repente, el órgano irrumpe en pleno mensaje. “Alice, eso es demasiado” , protesta el pastor antes de darse cuenta de que algo está muy mal. Entonces, ve a la pianista desplomada sobre las teclas, sin vida, con los ojos abiertos y la lengua afuera.

El coproductor ejecutivo Tim Long confirmó a Entertainment Weekly que esta vez la muerte es definitiva : “En cierto sentido, vivirá siempre en la hermosa música que tocó. Pero en otro sentido, el más importante, sí, está muerta”.

Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield, la asesinada de Los Simpson.

Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield, la asesinada de Los Simpson.

Aunque la muerte de Alice no es el centro del episodio, sí funciona como punto de partida para un conflicto sobre Lisa Simpson. El director Skinner revela que la organista dejó toda su herencia a la escuela para financiar un nuevo programa de música, algo que entusiasma a la pequeña. Pero el hijo del alcalde quiere usar el dinero para un festival de música de tres días, lo que genera una nueva batalla estudiantil.

La herencia de la pianista, el centro de la trama. La herencia de la pianista, el centro de la trama. gentileza

Un personaje con más de tres décadas en Springfield

Alice Glick apareció por primera vez en 1991, en el episodio “Three Men and a Comic Book” (“Tres hombres y una historieta”), durante la segunda temporada. En aquella entrega fue interpretada por Cloris Leachman, aunque con los años su voz quedó a cargo de Tress MacNeille (quien también hace de Agnes Skinner en inglés).

La primera muerta de Alice Glick. La primera muerta de Alice Glick. gentileza

No es la primera vez que Alice “moría” en pantalla: en 2011, en el episodio “Replaceable You” ("Reemplazable") de la temporada 23, la mataba una mascota robótica en el asilo de ancianos. Pero como siguió apareciendo en capítulos posteriores, los fans lo tomaron como un gag sin efecto en la continuidad. Esta vez, la serie aseguró que es canon.