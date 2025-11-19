Por qué Nicki Nicole cantó con Andrea Bocelli: la emotiva presentación y los regalos que le hizo al tenor

La noche del martes en el Hipódromo de San Isidro dejó una postal inesperada y emocionante: Andrea Bocelli eligió a Nicki Nicole como su compañera para interpretar Vivo por ella ante miles de personas. El cruce entre el tenor italiano y la estrella rosarina provocó sorpresa, orgullo y un estallido de comentarios que todavía recorre las redes.

La intervención de Nicki llegó en el tramo final del show. El público observó cómo la cantante ingresaba al escenario para poner su voz en una de las piezas más emblemáticas del repertorio de Bocelli.

La química entre ambos generó una versión vibrante que unió generaciones y estilos. El propio artista italiano definió el momento como “un honor” y destacó “el talento y la calidez de una gran artista argentina” , una frase que amplificó el impacto de la presentación y reforzó la elección de la rosarina para esa noche especial.

La cantante argentina se mostró emocionada por lo sucedido en el Hipódromo. Horas después de bajar del escenario, publicó en X: “ La mejor noche de mi vida acaba de suceder ”. La emoción seguía intacta y lo dejó claro con otro mensaje: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”.

"Fuimos a los camarines [del Colón] para conocerlo y ahí surgió la invitación para cantar al otro día" Nicki Nicole vio la oportunidad y no se achicó. BANCO. pic.twitter.com/GJgwAgCti4

Nicki Nicole habló con "Soñé que volaba" y en el programa de Olga contó que la invitación la recibió del mismo Bocelli el día que él se presentó en la teatro Colón. No fue algo armado con mucho tiempo, el lunes por la noche le llegó la propuesta y el martes ambos cantaron juntos ante miles de personas.

Porque cantó #VivoPorElla con Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro pic.twitter.com/vpMJHzJJCl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 19, 2025

El tenor ya había revisitado Vivo por ella junto a Karol G y decidió volver a hacerlo, esta vez con una figura argentina que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera.

"Lloré toda la mañana, ayer...", dijo Nicki cuando Migue Granados le preguntó sobre el show con el tenor. "Fue todo tan loco. Fui al Colón a verlo y estuvo todo muy alineado y en el receso, fuimos a camarines para conocerlo y ahí surge la invitación para cantar, pero al otro día", relató la rosarina.

"Me quedé en el Colón hasta muy tarde y ahí empecé a ensayar hasta ayer (por el martes). Mi profe de canto abría el show de él, entonces estaba también en el lugar", reveló Nicki y resaltó que fue un momento muy emotivo el momento en el que ensayaron con el piano en el teatro Cólon.

Además de mostrarse emocionada por la oportunidad que tuvo, la artista contó que no llegó con las manos vacías, sino que eligió especialmente algunos regalos para Andrea Bocelli: "Le llevé el disco de Mercedes Sosa, de Charly y de Duki".

El gesto de Bocelli cobra aún más fuerza porque llegó días antes de una fecha trascendente para la música argentina: el primer concierto sinfónico de Nicki Nicole en el Teatro Colón, previsto para el 19 de febrero. Allí subirá al escenario junto a más de setenta músicos dirigidos por Nico Sorín para revisitar su repertorio desde una mirada orquestal, íntima y expansiva.

La sorpresa del público se explica también por la trayectoria reciente de Nicki. Su disco NAIKI, nominado a los Latin Grammys y a los Grammys, gira en torno al rap y al R&B. Sin embargo, la rosarina mostró una versatilidad que le permitió adentrarse en un terreno asociado a la música clásica. Y lo hizo acompañada por una de las voces más reconocidas del mundo.