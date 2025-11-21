El mensaje de Marcelo Tinelli para Juanita por su cumpleaños y una respuesta impensada

Marcelo Tinelli eligió el cumpleaños número 23 de su hija Juanita Tinelli para demostrar que el lazo entre ambos continúa firme, aun después del escándalo que estalló semanas atrás por la amenaza de muerte que recibió la joven y que dejó al descubierto una interna familiar que generó preocupación en el entorno.

En medio de ese clima, el conductor optó por enviarle a la joven un mensaje a través de Instagram cargado de afecto que buscó dejar atrás el mal momento y lo compartió con sus millones de seguidores.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, tras la denuncia, Juanita decidió instalarse en la casa de su madre, Paula Robles , una decisión que marcó distancia y reforzó la idea de que la situación había golpeado de lleno al núcleo familiar.

Aun así, Tinelli volvió a acercarse con un gesto público que buscó reconectar desde lo emocional. El ex conductor de Estamos de paso publicó un video con fotos y fragmentos de distintos momentos de la vida de su hija. Allí expresó: “ Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo".

"Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos. Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas”, agregó.

Luego profundizó su mensaje con una reflexión que aludió al duro episodio que atravesaron: “Hoy leía que ‘Nunca se va del alma, quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma MI PEBE @juanittinelli1”.

La respuesta de Juanita Tinelli al saludo de cumpleaños de su padre

La respuesta de Juanita no tardó en llegar y reforzó la idea de que la relación permanece intacta. La modelo escribió: “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás".

"Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo ♥”, agregó la modelo.