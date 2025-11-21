21 de noviembre de 2025 - 10:54

El mensaje de Marcelo Tinelli para Juanita por su cumpleaños y una respuesta impensada

El conductor le dedicó un sentido posteo a su hija Juanita Tinelli en medio del escándalo tras la denuncia por amenaza de muerte que habría recibido la joven.

Marcelo Tinelli y Juana Tinelli
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

los dos hombres con los que cande tinelli viviria un romance y el sabio consejo de moria casan

Los dos hombres con los que Cande Tinelli viviría un romance y el "sabio" consejo de Moria Casán

Por Redacción Espectáculos
Marcelo Tinelli y Paula Robles despidieron con mucha emoción a Juanita, quien se fue a vivir a París

Una nueva pelea: Paula Robles cruzó a Marcelo Tinelli luego de que amenazaran a su hija

Por Redacción Espectáculos

En medio de ese clima, el conductor optó por enviarle a la joven un mensaje a través de Instagram cargado de afecto que buscó dejar atrás el mal momento y lo compartió con sus millones de seguidores.

El posteo que Marcelo Tinelli le dedicó a su hija

Aun así, Tinelli volvió a acercarse con un gesto público que buscó reconectar desde lo emocional. El ex conductor de Estamos de paso publicó un video con fotos y fragmentos de distintos momentos de la vida de su hija. Allí expresó: “Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo".

"Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos. Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas”, agregó.

Luego profundizó su mensaje con una reflexión que aludió al duro episodio que atravesaron: “Hoy leía que ‘Nunca se va del alma, quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma MI PEBE @juanittinelli1”.

La respuesta de Juanita Tinelli al saludo de cumpleaños de su padre

La respuesta de Juanita no tardó en llegar y reforzó la idea de que la relación permanece intacta. La modelo escribió: “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás".

"Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo ♥”, agregó la modelo.

Tinelli
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Tinelli podría ser concursante de Gran Hermano.

Ruptura total en la familia: Marcelo Tinelli habló sobre la fuerte denuncia de su hija

Por Redacción Espectáculos
Así es la casa renovada de Guillermina Valdés.

Disputa dentro de la familia Tinelli: Guillermina Valdes dio grandes revelaciones sobre sus vínculos

Por Redacción Espectáculos
Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa. 

Así es la impresionante casa en la que vive Juanita Tinelli: tiene una habitación secreta para ella

Por Agustín Zamora
Marcelo Tinelli tendrá un programa de streaming lleno de actualidad y humor.

No tiene tregua: Marcelo Tinelli recibió un reclamo de 500 mil dólares por parte de un jugador de San Lorenzo

Por Redacción Espectáculos