Entradas para el Festival de Viña del Mar 2026: precios y parrilla de artistas día por día

Con la grilla confirmada de artistas y bandas, empieza este miércoles 26 de noviembre la venta de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026, que se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero en el anfiteatro de la Quinta Vergara.
Del 22 al 27 de febrero de 2026, la Quinta Vergara tendrá a figuras de la música internacional: de Gloria Estefan a Pet Shop Boys, entre otros.
Grilla de comediantes a confirmar próximamente.
Desde el miércoles 26 de noviembre, a las 11 horas, estará habilitada la preventa de entradas para clientes Santander y Entel, a través de la web de PuntoTicket. Disponible por 48 horas o hasta agotar stock.
La venta general (todo medio de pago) se activará online el viernes 28 de noviembre a las 11.30. Máximo de compra: cuatro tickets por cliente.
La descarga del e-ticket estará disponible a partir del día 13 de febrero a las 12 del mediodía.
Los precios varían entre los 21 y 292 dólares más service charge.
Quienes estarán a cargo de la conducción del evento serán, al igual que en 2025, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.
Se emitirá por el canal chileno Mega, así como en la plataforma de streaming Disney+ para los suscriptores de América Latina.
El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente en Chile y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes. La competencia internacional también se lleva las miradas.
Durante seis noches, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo”, buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.