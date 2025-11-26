Entradas para el Festival de Viña del Mar 2026: precios y parrilla de artistas día por día

Del 22 al 27 de febrero de 2026, la Quinta Vergara tendrá a figuras de la música internacional: de Gloria Estefan a Pet Shop Boys, entre otros.

Con la grilla confirmada de artistas y bandas, empieza este miércoles 26 de noviembre la venta de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026, que se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

Fechas y artistas del festival de Viña del Mar 2026 Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan- Matteo Boccelli

Gloria Estefan- Matteo Boccelli Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys - Bomba Estéreo

Pet Shop Boys - Bomba Estéreo Martes 24 de febrero: Jesse & Joy - NMIXX

Jesse & Joy - NMIXX Miércoles 25 de febrero: Juanes - Ke Personajes

Juanes - Ke Personajes Jueves 26 de febrero: Mon Laferte - Yandel Sinfónico

Mon Laferte - Yandel Sinfónico Viernes 27 de febrero: Paulo Londra - Pablo Chill-E - Milo J Grilla de comediantes a confirmar próximamente.

Link para comprar entradas para el Festival de Viña del Mar 2026 Desde el miércoles 26 de noviembre, a las 11 horas, estará habilitada la preventa de entradas para clientes Santander y Entel, a través de la web de PuntoTicket. Disponible por 48 horas o hasta agotar stock.

La venta general (todo medio de pago) se activará online el viernes 28 de noviembre a las 11.30. Máximo de compra: cuatro tickets por cliente.

La descarga del e-ticket estará disponible a partir del día 13 de febrero a las 12 del mediodía.