26 de noviembre de 2025 - 10:35

Entradas para el Festival de Viña del Mar 2026: precios y parrilla de artistas día por día

Del 22 al 27 de febrero de 2026, la Quinta Vergara tendrá a figuras de la música internacional: de Gloria Estefan a Pet Shop Boys, entre otros.

Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas día por día y venta de entradas

Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas día por día y venta de entradas

Foto:

Día por día: parrilla de artistas para el Festival de Viña del Mar 2026

Día por día: parrilla de artistas para el Festival de Viña del Mar 2026

Foto:

Precios de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026

Precios de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con la grilla confirmada de artistas y bandas, empieza este miércoles 26 de noviembre la venta de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026, que se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

Leé además

Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas, fechas y transmisión en vivo

Festival de Viña del Mar 2026: los artistas confirmados y regresos inesperados

Por Redacción Espectáculos
Comprar en Chile vs. Argentina: cuánto se ahorra realmente con el iPhone 17

El costo del iPhone 17 en Argentina alcanza para ir 5 días de vacaciones a Viña del Mar y comprarlo en Chile

Por Lautaro Domínguez

Fechas y artistas del festival de Viña del Mar 2026

  • Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan- Matteo Boccelli
  • Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys - Bomba Estéreo
  • Martes 24 de febrero: Jesse & Joy - NMIXX
  • Miércoles 25 de febrero: Juanes - Ke Personajes
  • Jueves 26 de febrero: Mon Laferte - Yandel Sinfónico
  • Viernes 27 de febrero: Paulo Londra - Pablo Chill-E - Milo J

Grilla de comediantes a confirmar próximamente.

Día por día: parrilla de artistas para el Festival de Viña del Mar 2026
Día por día: parrilla de artistas para el Festival de Viña del Mar 2026

Día por día: parrilla de artistas para el Festival de Viña del Mar 2026

Link para comprar entradas para el Festival de Viña del Mar 2026

Desde el miércoles 26 de noviembre, a las 11 horas, estará habilitada la preventa de entradas para clientes Santander y Entel, a través de la web de PuntoTicket. Disponible por 48 horas o hasta agotar stock.

La venta general (todo medio de pago) se activará online el viernes 28 de noviembre a las 11.30. Máximo de compra: cuatro tickets por cliente.

La descarga del e-ticket estará disponible a partir del día 13 de febrero a las 12 del mediodía.

Precios de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026

Los precios varían entre los 21 y 292 dólares más service charge.

  • Palco CLP 272.000 + SC
  • Platea preferencial CLP 193.000 + SC
  • Platea premium CLP 150.000 + SC
  • Platea golden CLP 120.000 + SC
  • Platea general CLP 98.000 + SC
  • Galería CLP 47.000 + SC
  • Silla de ruedas CLP 20.000 + SC
  • Acompañante silla de ruedas CLP 20.000 + SC
Precios de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026
Precios de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026

Precios de entradas para el Festival de Viña del Mar 2026

Quiénes conducirán el Festival de Viña del Mar 2026

Quienes estarán a cargo de la conducción del evento serán, al igual que en 2025, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Dónde ver TV y online el Festival de Viña del Mar 2026

Se emitirá por el canal chileno Mega, así como en la plataforma de streaming Disney+ para los suscriptores de América Latina.

Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas, fechas y transmisión en vivo
Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas, fechas y transmisión en vivo

Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas, fechas y transmisión en vivo

El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente en Chile y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes. La competencia internacional también se lleva las miradas.

Durante seis noches, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo”, buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ciudad balnearia de Chile que se queda sin plata: alerta para argentinos en las vacaciones de verano 2026

La ciudad balnearia de Chile que se queda sin plata: alerta para argentinos en las vacaciones de verano 2026

Por Redacción Sociedad
Paso de Agua Negra abierto: el horario para cruzar a Chile en 2025-2026 y cómo está el camino

Paso de Agua Negra abierto: el horario para cruzar a Chile en 2025-2026 y cómo está el camino

Por Redacción Sociedad
Los estrenos de la nueva grilla de HBO Max para 2026

Los sorprendentes estrenos de HBO Max para 2026

Por Redacción Espectáculos
La guionista de Envidiosa mandó a terapia a las fanáticas que critican a su personaje.

La furia de la guionista de "Envidiosa" con las fans: "Vayan a terapia con Fernanda"

Por Redacción Espectáculos