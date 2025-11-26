Yanina Latorre volvió a criticar a la China Suárez y apoyó a Wanda Nara: "Indefendible"

La panelista cuestionó las palabras de la China Suárez luego de su entrevista.

La intervención de la China Suárez en Puro Show motivó una respuesta inmediata de Yanina Latorre desde El Observador, donde la panelista retomó viejas acusaciones y sumó cuestionamientos que avivaron un historial extenso de disputas públicas. El cruce tuvo un alto impacto en redes.

China Suárez Las palabras de la China Suárez En el repaso de los antecedentes se observa una secuencia de litigios y tensiones que moldearon la imagen mediática de Latorre. La actriz habló de su relación conflictiva con Wanda Nara y esa referencia activó una reacción que se instaló de inmediato en programas de espectáculos.

En su análisis, Fernanda Iglesias reconstruyó en Tarde o temprano los principales casos judiciales y mediáticos que rodearon a Latorre, aportando un panorama amplio sobre desacuerdos, cartas documento, acuerdos extrajudiciales y causas aún en trámite. Ese repaso permitió entender por qué cada nueva controversia se integra a un mapa más amplio de señalamientos y confrontaciones.

Embed - HABLÓ LA CHINA SUÁREZ Y LE PEGÓ A WANDA NARA La respuesta de Yanina Latorre Dentro de las intervenciones más contundentes quedaron las definiciones que marcaron el tono del conflicto. Latorre afirmó: “La China Suárez es indefendible. No era la mejor amiga de Wanda, pero se conocían, y hay algo que se llama decencia y moralidad”. Iglesias también recordó que, en el caso de Beto Casella, “en Bendita le decían ‘Cacatúa’ y ella se enojó, le mandó carta documento, no la podían nombrar, él también le mandó y se arregló así”.

China Suárez La China Suárez no dejó que la sigan criticando. web Sobre la disputa con Jorge Rial, detalló: “Hubo un ofrecimiento de reparación y ella tuvo que pagar una multa. Es una manera de extinguir la acción”. En relación con Agustina Kämpfer, explicó que Latorre la habría llamado “chorra” y “corrupta”, situación que terminó con otra multa.