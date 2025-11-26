Yanina Latorre volvió a criticar a la China Suárez y apoyó a Wanda Nara: "Indefendible"

La intervención de la China Suárez en Puro Show motivó una respuesta inmediata de Yanina Latorre desde El Observador, donde la panelista retomó viejas acusaciones y sumó cuestionamientos que avivaron un historial extenso de disputas públicas. El cruce tuvo un alto impacto en redes.
En el repaso de los antecedentes se observa una secuencia de litigios y tensiones que moldearon la imagen mediática de Latorre. La actriz habló de su relación conflictiva con Wanda Nara y esa referencia activó una reacción que se instaló de inmediato en programas de espectáculos.
En su análisis, Fernanda Iglesias reconstruyó en Tarde o temprano los principales casos judiciales y mediáticos que rodearon a Latorre, aportando un panorama amplio sobre desacuerdos, cartas documento, acuerdos extrajudiciales y causas aún en trámite. Ese repaso permitió entender por qué cada nueva controversia se integra a un mapa más amplio de señalamientos y confrontaciones.
Embed - HABLÓ LA CHINA SUÁREZ Y LE PEGÓ A WANDA NARA
La respuesta de Yanina Latorre
Dentro de las intervenciones más contundentes quedaron las definiciones que marcaron el tono del conflicto. Latorre afirmó: “La China Suárez es indefendible. No era la mejor amiga de Wanda, pero se conocían, y hay algo que se llama decencia y moralidad”. Iglesias también recordó que, en el caso de Beto Casella, “en Bendita le decían ‘Cacatúa’ y ella se enojó, le mandó carta documento, no la podían nombrar, él también le mandó y se arregló así”.
Sobre la disputa con Jorge Rial, detalló: “Hubo un ofrecimiento de reparación y ella tuvo que pagar una multa. Es una manera de extinguir la acción”. En relación con Agustina Kämpfer, explicó que Latorre la habría llamado “chorra” y “corrupta”, situación que terminó con otra multa.
Respecto del conflicto con la China Suárez, la panelista señaló: “Lo más gracioso es que Yanina me puso a mí de testigo en este juicio”. El expediente vinculado a Esmeralda Mitre continúa en trámite, y según lo expuesto, “la acusan de secuestro a ella y a Pepe Ochoa”. Finalmente, sobre la causa iniciada por Estefi Berardi, Iglesias confirmó: “El juicio sigue, en febrero son las testimoniales”.