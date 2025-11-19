Wanda Nara respondió ante la demanda millonaria de su ex secretaria: "La eché"

La denuncia presentada por una exsecretaria de Wanda Nara expuso un reclamo que gira en torno a una relación laboral deteriorada y que involucra directamente a la empresaria, quien quedó señalada por presuntas irregularidades. La mujer identificada como Luli Oliver sostiene que trabajó para Nara y para sus hijos sin registración adecuada.
El pedido judicial se activó en los últimos días, después de que la exempleada afirmara que la situación se volvió insostenible y que decidió formalizar la demanda por unos 28 millones de pesos. La presentación se tramita ahora ante los tribunales laborales del área metropolitana de Buenos Aires.
El conflicto judicial de Wanda Nara
El conflicto quedó expuesto a partir de la información difundida por América TV, donde se describió que Oliver manejaba aspectos centrales de la rutina diaria de los cinco hijos de Nara, supervisaba el personal doméstico y resolvía gestiones que incluían coordinación de actividades, trámites documentarios, administración de compras y manejo de cuestiones operativas vinculadas a las viviendas.
El rol se extendía además a la programación de clases extracurriculares como francés, piano, fútbol, patín, gimnasia artística y batería, mientras que en el ámbito escolar figuraba como adulta responsable frente a las autoridades educativas. Según esa documentación, el acuerdo salarial inicial rondaba 1,5 millones de pesos sin registrar y luego descendía a un millón declarado, tras una negociación que generó tensiones.
Las palabras de su ex secretaria
Oliver expresó: “Yo no puede tener un sueldo de 1.5 bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos”. Nara respondió: “Yo entendí siempre en bruto porque no me da por lo que yo facturo”.
Luego agregó: “Yo más de esto, en este momento, no puedo pagarte”. La discusión también abarcó horarios y carga laboral. Mientras Nara afirmaba que la jornada no superaba las seis horas diarias, Oliver aseguraba trabajar desde las 7 hasta las 21. En el detalle de tareas aparecían gestiones de pasaportes, ciudadanías, trámites médicos y odontológicos, además del seguimiento de cuentas bancarias en el exterior mediante terceros asignados para esas operaciones.
La demanda incluye reclamos por daños y perjuicios, indemnización, vacaciones no pagas, aguinaldos no abonados y otros conceptos que la exempleada considera adeudados.
La respuesta de Wanda Nara
Horas después de que la noticia circulara, Nara envió mensajes a Yanina Latorre para responder a las acusaciones. Allí señaló: “Mis empleados están todos en blanco, de eso se ocupa el contador, de todas las liquidaciones. La empleada doméstica -la anterior, que se paseó por todos los programas- perdió el juicio y le está pagando a Ana (Rosenfeld). Esta secretaria la manejó Nico (Payarola), y la liquidación es la que dijo siempre mi contador“.
“La eché porque se dedicaba a otras cosas que no me gustaron. Tengo un equipo muy grande, y ella pensará que esto le va a dar fama, que es lo que buscaba. Se le viene algo muy grande, lo lamento. Todo esto lo manejan mis abogados y mi contador, la exdoméstica también perdió la semana pasada el juicio. Es gente mal agradecida, no se hace eso. Donde te dieron trabajo, un sueldo como dice la ley y más”.