Wanda Nara respondió ante la demanda millonaria de su ex secretaria: "La eché"

Su exempleada afirmó que la situación se volvió insostenible y que decidió formalizar la demanda por unos 28 millones de pesos

La denuncia presentada por una exsecretaria de Wanda Nara expuso un reclamo que gira en torno a una relación laboral deteriorada y que involucra directamente a la empresaria, quien quedó señalada por presuntas irregularidades. La mujer identificada como Luli Oliver sostiene que trabajó para Nara y para sus hijos sin registración adecuada.

Wanda Nara Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López. Instagram El pedido judicial se activó en los últimos días, después de que la exempleada afirmara que la situación se volvió insostenible y que decidió formalizar la demanda por unos 28 millones de pesos. La presentación se tramita ahora ante los tribunales laborales del área metropolitana de Buenos Aires.

El conflicto judicial de Wanda Nara El conflicto quedó expuesto a partir de la información difundida por América TV, donde se describió que Oliver manejaba aspectos centrales de la rutina diaria de los cinco hijos de Nara, supervisaba el personal doméstico y resolvía gestiones que incluían coordinación de actividades, trámites documentarios, administración de compras y manejo de cuestiones operativas vinculadas a las viviendas.

El rol se extendía además a la programación de clases extracurriculares como francés, piano, fútbol, patín, gimnasia artística y batería, mientras que en el ámbito escolar figuraba como adulta responsable frente a las autoridades educativas. Según esa documentación, el acuerdo salarial inicial rondaba 1,5 millones de pesos sin registrar y luego descendía a un millón declarado, tras una negociación que generó tensiones.

Wanda Nara Wanda Nara mostró su nuevo camarín para las grabaciones de MasterChef Celebrity. Web Las palabras de su ex secretaria Oliver expresó: “Yo no puede tener un sueldo de 1.5 bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos”. Nara respondió: “Yo entendí siempre en bruto porque no me da por lo que yo facturo”.