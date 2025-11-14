14 de noviembre de 2025 - 00:12

Wanda Nara y Martín Migueles hicieron su primera salida pública como pareja

La conductora y el empresario realizaron su primera aparición pública como pareja al asistir a la obra teatral Rocky. Ambos se mostraron distendidos y felices frente a las cámaras.

Los Andes | Redacción Espectáculos
A un mes de confirmar su romance, Wanda Nara y Martín Migueles tuvieron su primera salida pública como pareja. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y el empresario eligieron una noche de teatro y asistieron a la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez y Dai Fernández.

De esta manera, la cita tuvo lugar en el Teatro Lola Membrives, en la Avenida Corrientes, Buenos Aires. A la salida, se mostraron sonrientes y relajados ante las cámaras que los esperaban.

Para la ocasión, ambos optaron por looks oversize, un estilo que coincidió en la pareja y que aportó un tono informal a la velada. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el accesorio elegido por la conductora: una Hermès Birkin naranja, una de las carteras más codiciadas y exclusivas del mercado.

Tras disfrutar de la función, Wanda y Migueles tuvieron la oportunidad de saludar personalmente a Nico Vázquez y Dai Fernández, con quienes compartieron un breve momento en camarines. Como era de esperarse, también aprovecharon para tomarse algunas fotos junto a los protagonistas del espectáculo.

