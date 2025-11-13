13 de noviembre de 2025 - 23:41

José Alperovich y Marianela Mirra ultiman detalles de una boda millonaria y de bajo perfil

La boda se realizaría el 27 de noviembre y contará con un servicio gastronómico que supera los $200 mil por invitado, con vinos seleccionados y champagne premium para el brindis.

Marianela Mirra y José Alperovich ya tienen fecha de casamiento.

Los Andes
Redacción Espectáculos

La relación entre el exgobernador tucumano José Alperovich y la mediática Marianela Mirra volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, la pareja es noticia por la organización de su casamiento.

En medio de rumores que señalaban que la ex Gran Hermano estaría embarazada, ahora trascendió que la pareja ya tendría todo listo para casarse antes de fin de mes. Según confirmaron programas de Espectáculos como LAM y Tarde o Temprano (Eltrece), la fecha elegida para la boda sería el 27 de noviembre.

Además ya contarían con la autorización formal del Registro Civil. Lejos de una celebración multitudinaria, la pareja planea una ceremonia íntima con aproximadamente 30 invitados.

Uno de los puntos que más llamó la atención es el nivel del catering, que estaría a cargo de un prestigioso hotel porteño. El servicio tendría un costo estimado de más de 200 mil pesos por persona, incluyendo entrada, plato principal y postre, acompañados por vinos seleccionados y un espumante premium para el brindis, detalló la periodista Fernanda Iglesias.

A ese costo se sumarían los valores del descorche, que rondaría los 90 mil pesos por invitado. Por otra parte, el servicio de champagne premium ascendería a unos 120 mil pesos por persona, más IVA.

El casamiento se realizará en Zencity, el complejo de lujo situado en Puerto Madero donde Alperovich cumple prisión domiciliaria desde su condena en 2024. El edificio cuenta con amenities y salones que permiten llevar a cabo eventos sin que el exsenador deba salir del perímetro autorizado por la Justicia.

Marianela Mirra con José Alperovich.jpg

Cabe recordar que Alperovich fue juzgado y condenado por abuso sexual agravado en junio de 2024. Un tribunal lo encontró responsable de múltiples hechos contra su sobrina que trabajaba como su secretaria y fue sentenciado a 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Ahora la indignación surge tras difundirse que la ceremonia se realizaría en el departamento de Puerto Madero, donde el exgobernador tucumano cumple su prisión domiciliaria. Ese mismo lugar fue señalado en la causa judicial como el sitio donde abusó sexualmente de su sobrina.

