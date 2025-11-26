26 de noviembre de 2025 - 21:32

Inédito: la modelo de Miss Universo Argentina está en pareja con un reconocido futbolista argentino

Señaló que su vínculo se apoya en la autonomía profesional de ambos y en un acompañamiento constante.

Aldana Masset, la joven que representará a Argentina en Miss Universo 2025

Aldana Masset, la joven que representará a Argentina en Miss Universo 2025

Aldana Masset, representante argentina en Miss Universo 2025, realizó un desempeño que atrajo atención sostenida pese a no avanzar a las etapas finales. A su regreso, describió el certamen como un proceso de alta exigencia técnica y emocional. Mantiene desde hace cuatro años una relación con el futbolista Fausto Vera, con quien convive en Brasil.

Vera fue la primera persona en conocer su proyecto de competir en certámenes internacionales y la respaldó durante la preparación y el viaje.

La relación de la modelo con Fausto Vera

Masset subrayó también el rol central de su núcleo familiar. Sus padres y sus suegros viajaron a Tailandia durante el certamen, actuando como sostén emocional en momentos de tensión y contraste anímico. Expresó que la presencia de este entorno resultó determinante para sostener la carga del proceso y para interpretar el resultado más allá de la competencia formal.

Su trayectoria profesional

Nacida en Valle María, Entre Ríos, con 25 años, su trayectoria integra modelaje, música y actividad digital. Inició como modelo a los 13 años. En 2022 se incorporó como vocalista a Agapornis, experiencia que le aportó destrezas escénicas y de comunicación. Luego profundizó su trabajo en moda y asesoría de imagen, ampliando una comunidad en redes. Hizo pública su alopecia, condición congénita que decidió visibilizar durante su preparación para Miss Universo, integrando el diagnóstico a un discurso de autenticidad e inclusión.

En Tailandia compitió entre 121 candidatas. Su desfile preliminar obtuvo amplia circulación digital y fue utilizado como imagen de portada del evento, generando una respuesta intensa en redes. El sistema de votación abierta incrementó la participación del público argentino. La edición 74 del certamen mantuvo las instancias clásicas de trajes típicos, preliminares y final del 21 de noviembre.

La trayectoria de Masset se articula con una noción de disciplina orientada a transformar dificultades en recursos expresivos. Su participación funcionó como vehículo para comunicar solidez personal y un posicionamiento identitario que excede el marco de la competencia.

