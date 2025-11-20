Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver en vivo la final con la argentina Aldana Masset

El certamen llega a su final tras 20 días de presentaciones. Hay una instancia de votación del público en la que se puede apoyar a la candidata nacional.

Dónde y cómo ver la final de Miss Universo, hay una argentina entre las concursantes.

La final de Miss Universo 2025 cuenta con una argentina, Aldana Masset, que se disputará la corona con más de 130 representantes de distintos países. El certamen comenzó el 2 de noviembre, y ahora llega a la final que se realiza en Tailandia.

Aldana tiene 25 años, es entrerriana y fue cantante del grupo de cumbia nacional Agapornis. Actualmente vive en Brasil donde acompaña a su pareja, el futbolista Fausto Vera, ex Argentinos Juniors y actual jugador del Atlético Mineiro.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025? La gala de coronación se celebrará este viernes 21 de noviembre en el Impact Arena, una de las locaciones más importantes de Tailandia para eventos internacionales. Desde allí se conocerá a la sucesora de Victoria Kjaer, la representante de Dinamarca que ostenta el título desde 2024.

El horario exacto varía según la región, pero la emisión principal se podrá ver en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay a partir de las 22 del jueves. La transmisión será multiplataforma, en Latinoamérica se podrá ver por el canal Telemundo Internacional y a través de streaming global en el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

Estas señales emitirán la gala completa, desde la alfombra previa hasta el anuncio final de la ganadora.