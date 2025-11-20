Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver en vivo la final con la argentina Aldana Masset

La final de Miss Universo 2025 cuenta con una argentina, Aldana Masset, que se disputará la corona con más de 130 representantes de distintos países. El certamen comenzó el 2 de noviembre, y ahora llega a la final que se realiza en Tailandia.
El certamen llega a su final tras 20 días de presentaciones. Hay una instancia de votación del público en la que se puede apoyar a la candidata nacional.
Aldana tiene 25 años, es entrerriana y fue cantante del grupo de cumbia nacional Agapornis. Actualmente vive en Brasil donde acompaña a su pareja, el futbolista Fausto Vera, ex Argentinos Juniors y actual jugador del Atlético Mineiro.
La gala de coronación se celebrará este viernes 21 de noviembre en el Impact Arena, una de las locaciones más importantes de Tailandia para eventos internacionales. Desde allí se conocerá a la sucesora de Victoria Kjaer, la representante de Dinamarca que ostenta el título desde 2024.
El horario exacto varía según la región, pero la emisión principal se podrá ver en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay a partir de las 22 del jueves. La transmisión será multiplataforma, en Latinoamérica se podrá ver por el canal Telemundo Internacional y a través de streaming global en el canal oficial de Miss Universo en YouTube.
Estas señales emitirán la gala completa, desde la alfombra previa hasta el anuncio final de la ganadora.
Para apoyar a Aldana Masset en Miss Universo, el público puede participar a través de la app oficial de Miss Universe, que habilitó la votación hace una semana para distintas categorías del certamen. El proceso es sencillo:
El certamen de este año no solo destaca por la participación récord, sino por la presencia de jurados reconocidos internacionalmente y una puesta en escena que busca resaltar liderazgo, impacto social y representación cultural.
Con la expectativa global en aumento, Tailandia se prepara para una noche que promete millones de espectadores conectados en simultáneo.