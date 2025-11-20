20 de noviembre de 2025 - 10:41

Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver en vivo la final con la argentina Aldana Masset

El certamen llega a su final tras 20 días de presentaciones. Hay una instancia de votación del público en la que se puede apoyar a la candidata nacional.

Dónde y cómo ver la final de Miss Universo, hay una argentina entre las concursantes.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

 Victoria Kjær Theilvig dejará la corona este 21 de noviembre.

Cuándo es Miss Universo 2025 y cómo se define la ganadora

Por Agustín Zamora

Aldana tiene 25 años, es entrerriana y fue cantante del grupo de cumbia nacional Agapornis. Actualmente vive en Brasil donde acompaña a su pareja, el futbolista Fausto Vera, ex Argentinos Juniors y actual jugador del Atlético Mineiro.

El horario exacto varía según la región, pero la emisión principal se podrá ver en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay a partir de las 22 del jueves. La transmisión será multiplataforma, en Latinoamérica se podrá ver por el canal Telemundo Internacional y a través de streaming global en el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

Estas señales emitirán la gala completa, desde la alfombra previa hasta el anuncio final de la ganadora.

Aldana Masset, la argentina que compite por Miss Mundo 2025

¿Cómo votar a la argentina Aldana Masset?

Para apoyar a Aldana Masset en Miss Universo, el público puede participar a través de la app oficial de Miss Universe, que habilitó la votación hace una semana para distintas categorías del certamen. El proceso es sencillo:

  • Descargar la aplicación Miss Universe desde cualquier dispositivo móvil.
  • Ingresar al apartado “Vote” y seleccionar la categoría en la que desean participar.
  • Una vez dentro, aparecerá el listado completo de candidatas con sus fotos y el país que representan. Allí se puede elegir a Aldana para emitir el voto.
  • La aplicación permite obtener más votos de dos maneras: mirando anuncios dentro de la plataforma o adquiriendo paquetes pagos para sumar apoyos adicionales a la favorita.

El certamen de este año no solo destaca por la participación récord, sino por la presencia de jurados reconocidos internacionalmente y una puesta en escena que busca resaltar liderazgo, impacto social y representación cultural.

Con la expectativa global en aumento, Tailandia se prepara para una noche que promete millones de espectadores conectados en simultáneo.

La ex agapornis necesita el voto del público para ganar Miss Universo.

