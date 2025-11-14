Cuándo es Miss Universo 2025 y cómo se define la ganadora

La edición 2025 de Miss Universo se prepara para deslumbrar al público internacional. El concurso, que reúne a mujeres de todos los continentes, tendrá lugar el viernes 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Tailandia, un escenario icónico que ya recibió la competencia en 2005 y 2018.
La actual reina, Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora en una noche llena de glamour, música y espectáculos. El evento será transmitido a todo el mundo y contará con una amplia cobertura en redes sociales y plataformas digitales.
Miss Universo cuenta con un jurado de figuras de renombre
El jurado de Miss Universe 2025 estará integrado por personalidades destacadas del mundo del arte, la moda y el emprendimiento. Entre ellos se encuentran:
- Omar Harfouch, compositor y empresario franco-libanés.
- Romero Britto, artista plástico y escultor brasileño.
- Andrea Meza, Miss Universo 2020 de México.
- Sharon Fonseca, modelo, actriz y emprendedora venezolana.
Este panel internacional evaluará no solo la presencia escénica, sino también la personalidad, los valores y el compromiso social de las concursantes.
Candidatas confirmadas
- Albania – Flavia Harizaj
- Alemania – Diana Fast
- Angola – Maria Cunha
- Argentina – Aldana Masset
- Armenia – Peggy Garabekian
- Aruba – Hannah Arends
- Australia – Lexie Brant
- Bahamas – Maliqué Bowe
- Bangladés – Tangia Methila
- Bélgica – Karen Jansen
- Belice – Isabella Zabaneh
- Bielorrusia – Alena Kucheruk
- Bolivia – Yessica Hausermann
- Bonaire – Nicole Peiliker
- Botsuana – Lillian Andries
- Brasil – Gabriela Lacerda
- Bulgaria – Gaby Guha
- Cabo Verde (Islas Caimán) – Tahiti Seymour
- Camboya – Nearysocheata Thai
- Camerún – Josiane Golonga
- Canadá – Jaime VandenBerg
- Chile – Inna Moll
- China – Zhao Na
- Colombia – Vanessa Pulgarín
- Corea del Sur – Soo-yeon Lee
- Costa de Marfil – Olivia Yacé
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Croacia – Laura Gnjatovi
- Cuba – Lina Luaces
- Curazao – Camille Thomas
- Dinamarca – Monique Sonne
- Ecuador – Nadia Mejía
- Egipto – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed
- Eslovaquia – Viktoria Güllová
- Eslovenia – Hana Klaut
- España – Andrea Valero
- Estados Unidos: será coronada el 24 de octubre
- Estados Unidos (Miss Latina) – Yamilex Hernández
- Estonia – Brigitta Schaback
- Filipinas – Ahtisa Manalo
- Finlandia – Sarah Dzafce
- Francia – Ève Gilles
- Ghana – Andromeda Peters
- Gran Bretaña – Danielle Latimer
- Grecia – Mary Chatzipavlou
- Guadalupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Bérété
- Guyana – Chandini Baljor
- Haití: será coronada el 19 de octubre
- Honduras – Alejandra Fuentes
- Hong Kong – Lizzie Li
- Hungría – Kincs Dezsényi
- India – Manika Vishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Irak – Hanin Al Qoreishy
- Irlanda – Aadya Srivastava
- Islandia – Helena O’Connor
- Islas Caimán – Tahiti Seymour
- Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
- Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman
- Islas Vírgenes de EE. UU. – Britanny Robinson
- Israel – Melanie Shiraz
- Italia – Lucilla Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japón – Kaori Hashimoto
- Kazajistán – Dana Almassova
- Kosovo – Dorea Shala
- Kirguistán – Mary Kuvakova
- Laos – Lattana Munvilay
- Letonia – Meldra Rosenberg
- Líbano – Sarah Bou Jaoude
- Macao – Kris Fong
- Malasia – Chloe Lim
- Malta – Julia Cluett
- Martinica – Célya Abatucci
- Mauricio – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- México – Fátima Bosch
- Moldavia – Mariana Ignat
- Myanmar – Myat Yadanar Soe
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Nicaragua – Itza Castillo
- Níger – Zoulahatou Amadou
- Nigeria – Basil Onyinyechi
- Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
- Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin
- Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
- Pakistán – Roma Riaz
- Palestina – Nadeen Ayoub
- Panamá – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Perú – Karla Bacigalupo
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- Reino Unido (Gran Bretaña) – Danielle Latimer
- República Checa – Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
- República Dominicana – Jennifer Ventura
- Rumania – Catalina Jacob
- Rusia – Anastasia Venza
- Ruanda – Solange Keita
- Santa Lucía – Shianne Smith
- Senegal – Camilla Diagne
- Singapur – Annika Sager
- Sri Lanka – Lihasha White
- Suecia – Daniella Lundqvist
- Suiza – Naima Acosta
- Surinam – Chiara Wijntuin
- Tailandia – Praveenar Singh
- Tanzania – Naisae Yona
- Trinidad y Tobago – Latifah Morris
- Turquía – Ceren Arslan
- Ucrania – Sofiya Tkachuk
- Uruguay – Valeria Baladan
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Hng Giang Nguyn
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabue – Lyshanda Moyas
La representante de Estados Unidos será coronada el 24 de octubre, mientras que la de Haití se elegirá el 19 de octubre.