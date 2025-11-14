Quién es el acosador de Cris Morena: un músico la persigue hace cinco años y ella vive un calvario

Cris Morena atraviesa una situación desesperante: hace cinco años un hombre la sigue , se presenta en los lugares de trabajo de la productora y hasta llegó a increparla en espacios públicos. El acosador tiene 51 años y una cuenta de Instagram donde lo sigue un famoso.

Si bien la hostiga desde 2020, recién ahora con la segunda denuncia policial que realizó Cris Morena se supo sobre el calvario que vive y, además, la identidad del acosador: Leonardo Lo Giudice.

Fueron Pampa Mónaco y María Belén Ludueña , en el programa "Tarde o Temprano", quienes dieron detalles de el caso.

Todo comenzó en el inicio de la pandemia, allá por 2020, cuando Cris Morena realizó su primera presentación judicial tras advertir que un desconocido comenzaba a frecuentar su domicilio y sus oficinas .

El hombre violó una restricción perimetral dictada en aquel momento , aunque la causa terminó archivada luego de Lo Giudice prometiera no volver a contactarla. Sin embargo, esa tregua duró poco.

Lo Giudice volvió a aparecer este año en distintos puntos donde sabía que Cris Morena podía encontrarse. Su modo de actuar, según la nueva denuncia, consiste en seguir sus movimientos y acercarse sin previo aviso. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió en un shopping de Capital Federal, donde se acercó para decirle: “Hola Cris, necesito hablar con vos”.

Al cuestionarlo, él respondió con frases confusas y acusatorias: “¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?”.

En la presentación judicial también se detallan encuentros no deseados que se repitieron entre julio y noviembre. Ante estos episodios, la productora volvió a acudir a la Justicia por temor a que la situación escale.

Quién es Leonardo Lo Giudice y qué famoso lo sigue

El hombre es baterista y percusionista, tiene su perfil de Instagram abierto al público y cuenta con unos 860 seguidores. Lo Giudice aparece vinculado a figuras del ambiente artístico: Roberto Piazza lo sigue y le da “me gusta”, y también tiene fotos con artistas como Claudia Puyó.

Por ahora, se desconoce qué medidas tomará la Justicia frente a la nueva denuncia por desobediencia. Cris Morena, no hizo declaraciones públicas sobre el tema, aunque su entorno alertó que la situación lleva cinco años generándole angustia y preocupación.