La condición física que padece Aldana Masset, la argentina que podría hacer historia en Miss Universo 2025

Aldana Masset se convirtió en uno de los nombres más buscados en redes en los últimos días . La joven entrerriana, que fue cantante de la banda de cumbia Agapornis , hoy es Miss Universo Argentina 2025 y compite en Tailandia en la 74° edición del certamen internacional . Su pasada en bikini y el traje típico en honor a las guitarras folclóricas llamaron la atención de todos.

Entre más de 120 participantes, la modelo argentina se ganó elogios por su estilo, su historia personal y su desenvolvimiento en la pasarela . La final del certamen será este viernes en el Impact Arena de Pak Kret y cuenta con una parte de voto del público, a través del sitio oficial del certamen, clave para ganar.

La expectativa es grande, Argentina no tiene una Miss Mundo desde hace más de 60 años.

Nacida en Valle María, Entre Ríos, Aldana creció rodeada de música y arte. A los 13 años comenzó a modelar y, con el tiempo, sumó estudios en canto.

En 2022 dio un salto inesperado: se sumó como vocalista a Agapornis , una de las bandas de cumbia pop más populares del país. Aunque su paso fue breve, ella misma reconoció en varias entrevistas que fue “un entrenamiento enorme” que la preparó para situaciones de alta exposición.

Con 25 años, Masset vive en Belo Horizonte, Brasil, donde trabaja como cantante solista y compositora. Allí comparte su vida con su pareja, el futbolista Fausto Vera, ex Argentinos Juniors y actual jugador del Atlético Mineiro, también con pasado en la Selección Argentina Sub 20.

Aldana Masset, la novia del futbolista Fausto Vera, fue coronada Miss Argentina

La condición que afecta su estética pero que nunca la frenó

En redes sociales también encontró un espacio clave. Allí, Aldana Masset habló abiertamente sobre su alopecia, una condición con la que nació. En su cuenta de TikTok, mostró la zona izquierda de su cuero cabelludo y contó cómo durante años le produjo una gran inseguridad.

“En esa zona no me crece pelo y no me va a crecer nunca. Durante mucho tiempo, para mí fue una gran inseguridad y por eso nunca lo había hecho público. Hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte”, explicó.

Y agregó: “Ahora les puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones, podría taparlo, de hecho pensé ponerle maquillaje pero esta soy yo y es parte de mi”.

Cómo llegó Aldana Masset a ser Miss Universo Argentina

Aldana tuvo su primer contacto con los concursos de belleza en 2019. Cinco años después, el 25 de mayo de 2025, logró coronarse como Miss Universo Argentina tras superar a 29 candidatas en Mansión Tango, en Buenos Aires. En la instancia final compitió con Julieta Ricardez, representante de La Pampa.

Ahora enfrenta el desafío mundial y necesita reunir 100 mil votos del público para avanzar en la competencia internacional.

La historia argentina en Miss Universo

Su participación revive el recuerdo de Norma Nolan, la única argentina que ganó como Miss Universo. La santafesina fue coronada en 1962 en Miami, a los 24 años.

La joven marcó un antes y un después para el país en los concursos internacionales, pero su hazaña no se repite desde entonces. Ahora, Aldana tiene la oportunidad de sumar una campeona más al país.

La modelo falleció en agosto pasado, a los 87 años.