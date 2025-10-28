Yanina Latorre dejará de participar en LAM: cuál fue su reacción y quién la reemplazará

La decisión fue anunciada el pasado lunes por la noche en LAM. La famosa conductora respondió a la polémica.

Yanina Latorre no estará en la próxima emisión de LAM y será reemplazada por Estefi Berardi. La decisión fue anunciada al aire y la reacción de Latorre expuso una tensión latente y fuerte dentro del estudio.

Yanina Latorre LAM La sustitución de Yanina Latorre La sustitución de Latorre por Berardi alteró la dinámica habitual del programa porque ambas sostienen un largo historial de cruces públicos. La elección reintroduce un conflicto que había quedado en reposo desde mediados de 2024 y que permanece en la memoria de la audiencia y los fanáticos.

Embed ESTEFI BERARDI CUENTA POR QUÉ SE FUE DE LA TELE



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/noJCVQzra7 — América TV (@AmericaTV) October 28, 2025 La convocatoria de Berardi se dio después de su salida de Los Profesionales con la intención de enfocarse en su agencia de marketing. La producción de LAM la llamó solo para cubrir la ausencia puntual de Latorre, pero su retorno implica un reposicionamiento temporal dentro del panel. En paralelo, Berardi figura como posible panelista de Moria Casán, lo que sostiene su presencia intermitente en la televisión.