28 de octubre de 2025 - 21:21

Yanina Latorre dejará de participar en LAM: cuál fue su reacción y quién la reemplazará

La decisión fue anunciada el pasado lunes por la noche en LAM. La famosa conductora respondió a la polémica.

yanina Latorre.jpg
Por Redacción Espectáculos

Yanina Latorre no estará en la próxima emisión de LAM y será reemplazada por Estefi Berardi. La decisión fue anunciada al aire y la reacción de Latorre expuso una tensión latente y fuerte dentro del estudio.

Leé además

no me amenaces con eso: el tenso cruce entre yanina latorre y evangelina anderson en los martin fierro

"No me amenaces con eso": el tenso cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro

Por Redacción Espectáculos
le gane a cintita fernandez: se recibio de abogada lola latorre, la hija de diego y yanina latorre

"Le gané a Cintita Fernández": se recibió de abogada Lola Latorre, la hija de Diego y Yanina Latorre

Por Redacción Espectáculos
Yanina Latorre LAM

La sustitución de Yanina Latorre

La sustitución de Latorre por Berardi alteró la dinámica habitual del programa porque ambas sostienen un largo historial de cruces públicos. La elección reintroduce un conflicto que había quedado en reposo desde mediados de 2024 y que permanece en la memoria de la audiencia y los fanáticos.

Embed

La convocatoria de Berardi se dio después de su salida de Los Profesionales con la intención de enfocarse en su agencia de marketing. La producción de LAM la llamó solo para cubrir la ausencia puntual de Latorre, pero su retorno implica un reposicionamiento temporal dentro del panel. En paralelo, Berardi figura como posible panelista de Moria Casán, lo que sostiene su presencia intermitente en la televisión.

En el estudio, la información fue transmitida por Pepe Ochoa. Latorre respondió de manera breve: “No me molesta”, reacción que contrastó con su gesto adusto. Ante el chicaneo de Ángel de Brito, intentó suavizar la situación con humor, pero generó fricción con Mónica Farro. Agregó: “Por lo menos es limpia”, mientras de Brito insistía en que no creía que estuviera cómoda con la sustitución. Latorre replicó: “Claro, porque a veces te sientan gente sucia y yo pongo el c… acá”, comentario que dejó desconcierto en el piso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

por que yanina latorre se va para siempre de lam

Por qué Yanina Latorre se va para siempre de LAM

Por Redacción Espectáculos
Telefe planea darle a otra conductora el trabajo de Wanda Nara.

Un giro inesperado: la insólita propuesta de renconciliación de Wanda Nara a Maxi López

Por Redacción Espectáculos
La Bersuit festeja 25 años con nuevo video

Los 25 años del disco de la Bersuit Hijos del culo, en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos
rosalia deja en shock a sus fans con berghain, una cancion operistica que rompe todos los moldes de la industria

Rosalía deja en shock a sus fans con "Berghain", una canción "operística" que rompe todos los moldes de la industria

Por Redacción Espectáculos