Por qué Yanina Latorre se va para siempre de LAM

La histórica figura del programa de Ángel de Brito renuncia al programa y trascendieron las razones por las que dejará su silla en LAM.

Yanina Latorre confirmó que dejará de ser panelista de LAM, el ciclo que conduc e Ángel de Brito y del que forma parte desde hace diez años. La figura, una de las más reconocidas del programa, explicó los motivos detrás de su decisión y adelantó quién podría ocupar su lugar en el panel.

La razón por la que Yanina Latorre renuncia a LAM La periodista y conductora habló del tema en una charla con Pía Shaw, durante su programa radial "Yanina 107.9". Allí, la periodista lanzó al aire una pregunta que sorprendió a más de un oyente y llevó a Latorre a aclarar el rumor sobre su renuncia.

“Yo escuché mal o Yanina dijo que el año que viene deja LAM”, planteó Pía. Latorre no esquivó la consulta y respondió con total naturalidad: “Y sí, chicos, y lo dije todo el año. Pero si lo dijimos con Ángel mil veces. No puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde”.

Yanina Latorre y Ángel de Brito (2) En los últimos meses, la panelista comenzó a dividir su tiempo entre LAM y su propio programa, “Sálvese Quien Pueda” (SQP) que rápidamente se instaló como uno de los ciclos de espectáculos más relevantes del momento.

La exigencia de coordinar ambos proyectos se volvió cada vez más difícil de sostener para Yanina, y fue la razón principal de su salida definitiva del programa de América, que está prevista para el mes de diciembre.