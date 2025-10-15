Lola Latorre reveló la obsesión de su madre con los filtros y lanzó un fuerte descargo

La hija de Diego y Yanina Latorre comentó que su madre utiliza de manera excesiva las aplicaciones de retoque facial.

Lola Latorre sorprendió al contar que su madre, Yanina Latorre, tiene una marcada obsesión con un filtro de Instagram que utiliza en todas sus publicaciones. La revelación se dio durante una charla en Rumis (La Casa Streaming), donde varios panelistas debatieron sobre el uso excesivo de aplicaciones de retoque facial.

El tema surgió cuando Julieta Poggio comentó: "¿Saben lo que pasa con las famosas? Que le editan la cara a los hijos". Lizardo Ponce, conductor del programa, coincidió en que los filtros se han convertido en una herramienta que muchos usan sin límites: "Un mensaje para las chicas, aflójenle al FaceApp. Obviamente cada uno puede retocarse, pero cuando ya no encontrás el límite...".

Aun así, reconoció que él también los usa: “Yo re banco que te edites porque yo también lo hago. Pero cuando estás comiendo con tu familia y parecés de tapa de revista, digo: pará. Y si vas a Faceappear, Faceappealos a todos”.

Embed View this post on Instagram A post shared by RUMIS (@rumis___) El comentario de Juli Poggio Poggio, desde su rol de creadora de contenido, agregó: “Una vez un fotógrafo me pasó unas fotos cuerpo y cara editadas, y me molestó”. Ponce aclaró entonces que no se trata de demonizar el uso, sino de mantener cierta coherencia: “Está perfecto usarlo, porque para algo está. No seamos hipócritas, la mayoría de la gente lo usa”.

Fue en ese momento cuando Lola Latorre aportó su experiencia personal: “Mi mamá está obsesionada con un filtro que no puedo lograr que lo deje de usar. A vos, ma, te estoy hablando. Ella está convencida de que le mejora la cara, pero no le hace nada. Mi mamá es hermosa sin filtro, y además le baja la calidad de los videos”.