"Le gané a Cintita Fernández": se recibió de abogada Lola Latorre, la hija de Diego y Yanina Latorre

La hija del exjugador y de la panelista rindió su última materia y se recibió de abogada, pero lo que más llamó la atención fue su festejo.

Lola Latorre alcanzó un nuevo hito personal al recibirse de abogada a los 24 años. La hija mayor de Diego y Yanina Latorre finalizó sus estudios en la Universidad Torcuato Di Tella y su madre, orgullosa, compartió en sus redes sociales el emotivo momento.

A través de sus historias de Instagram, la panelista mostró la salida de su hija de la facultad, lista para ser recibida por amigos y familiares que la esperaban con espuma para festejar el título obtenido. Yanina, además, reveló que Lola obtuvo un 8 en su último examen, aunque prefirió no detallar cuál fue la materia con la que cerró la carrera.

Por qué Lola Latorre mencionó a Cinthia Fernández El festejo no solo se vivió con alegría, sino también con humor. Lizardo Ponce registró la escena en la que la flamante abogada gritó: “Le gané a Cintita”. La frase rápidamente cobró sentido al recordar un audio que meses atrás se había viralizado, en el que Yanina presionaba a su hija para que acelerara la finalización de sus estudios, con el argumento de que Cinthia Fernández —también estudiante de abogacía— podía adelantarse y recibirse antes.

Embed [AHORA] El dato que esperaban los mercados: Lola Latorre se recibió de abogada.



@somoslacasaok https://t.co/RRRllk9uJM pic.twitter.com/YEcBju6tia — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 1, 2025 Ese audio, difundido por la cuenta de memes @peroketoda, mostraba a Yanina en tono enfático con Lola: “Lolita, ahorrame la foto. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odiás a Di Tella?”.

La angelita, en aquella oportunidad, también le había marcado: “Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthia Fernández!”.