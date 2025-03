Lola Latorre opinó sobre la disputa entre su madre y Wanda Nara: "Tiene un problema"

En su regreso a Rumis, programa transmitido por streaming en La Casa, Lola contó que nuevamente la bloquearon en redes sociales. “Sí, me bloquearon”, confirmó cuando Lizardo Ponce le preguntó sobre la situación. Explicó que la decisión de Nara no tendría relación directa con sus acciones, sino con el conflicto entre su madre y la empresaria.

“Hablé por audios de mi mamá, además diciéndole que yo la amaba y que no entendía por qué me bloqueaba , y me volvió a bloquear”, expresó la hija de Yanina, sorprendida por la reacción de Wanda. Buscó una aproximación amistosa, pero no obtuvo una respuesta conciliadora. Durante la charla, también se mostró molesta. “Claramente tiene un problema” , sostuvo sin dudarlo.

Más allá de su experiencia, Lola confirmó que Wanda también bloqueó a su madre y a otros familiares, algo que Yanina había expuesto en LAM (América TV). “Bloqueó a toda mi familia”, dijo la panelista en el programa de Ángel de Brito, donde reveló que la empresaria no solo le impidió ver sus publicaciones en Instagram, sino que además continuó enviándole mensajes por WhatsApp. “Me bloquea de Instagram y me bardea por WhatsApp” , remarcó.

Ángel de Brito también dio detalles de la situación y contó que Wanda le envió los chats con Yanina, como si buscara exponerla. La reacción de la panelista no tardó en llegar: “Mirá qué traidora, yo no mando las cosas que ella me manda malas de todo el mundo”. El distanciamiento entre Yanina Latorre y Wanda Nara no es reciente. En los últimos meses, la panelista criticó duramente a la empresaria por su comportamiento con Mauro Icardi, Maxi López y sus hijos. En LAM, dejó en claro que no le cree a Wanda en varios aspectos y cuestionó su manera de exponer su vida privada en redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los principales focos del conflicto fue la disputa legal y mediática entre Wanda y Mauro Icardi por sus hijos. La mediática se defendió afirmando que los niños declararon ante la justicia y que ella no los manipuló. “¿A cinco nenes les dije yo qué decir y cómo inventar las mil historias que cuentan?”, le escribió a Yanina en uno de los mensajes que Ángel de Brito leyó al aire.

Sin embargo, la panelista de LAM se mostró escéptica y sostuvo que Wanda influye en sus hijos para mantener el conflicto. “Ella cree que tiene su propia justicia... Las chicas quieren ir con el padre y ella no las quiere dejar”, afirmó.