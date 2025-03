Wanda Nara y otra grave denuncia contra Mauro Icardi: "Todo tiene un límite"

image.png La historia que subió Mauro Icardi en respuesta a Wanda Nara.

“No me queda claro si la misma persona que me denuncia por violencia es la que me escribe para que vaya a ver a los nenes... porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales”, escribió. También recordó que Nara lo había denunciado anteriormente por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero que poco después se presentó en su domicilio sin inconvenientes. “Mmm… raro, ¿no?”, ironizó.

Icardi también la acusó de incumplir resoluciones judiciales y de cambiar de abogados en reiteradas ocasiones con la intención de modificar la jurisdicción de la causa. “Buena estrategia o pésima asesoría, diría yo. Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor”, escribió con tono sarcástico.

Además, señaló que Wanda había solicitado el divorcio, pero que cuando él presentó la documentación correspondiente, ella reaccionó publicando conversaciones antiguas en un intento de manipular la opinión pública. “Quería el divorcio y cuando inicié el trámite, enloqueció publicando chats viejos para desorientar y hacer creer otra realidad. Mmm… raro”, sostuvo.