Wanda Nara regresó de Turquía y habló de la denuncia penal contra Mauro Icardi: "Cosas graves..."

El descargo de Mauro Icardi luego de que se filtró documentación del colegio de uno de los hijos de Wanda Nara

Horas antes del arribo de Wanda Nara a la Argentina, Mauro Icardi utilizó su cuenta de Instagram para responder a las acusaciones en su contra. El futbolista negó todas las denuncias y apuntó directamente contra su exesposa con un mensaje cargado de indignación.

"No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los 3 nenes (porque los crié y me dicen Papá, palabras textuales)", comenzó el delantero del Galatasaray, en referencia a la relación que mantenía con los hijos de Wanda y Maxi López.

Luego, redobló la apuesta al referirse a otra de las denuncias: "Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero 2 días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada".

La pelea mediática entre Wanda e Icardi no es nueva, pero esta vez tomó un giro inesperado con la intervención de la Justicia. Según trascendió, la denuncia penal fue impulsada por el colegio donde asisten los hijos de Wanda y Maxi, luego de que el menor hiciera un relato ante el gabinete psicopedagógico de la institución.