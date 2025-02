El detalle que complica la relación entre Wanda Nara y L-Gante: "Él tiene debilidades"

Elián Valenzuela expresó su deseo de viajar a Turquía junto a su pareja, pero explicó que su estado de salud se lo impidió. El cantante sufrió una doble fractura de clavícula tras un accidente en cuatriciclo. Sin embargo, en LAM (América), Yanina Latorre compartió una versión diferente. “No sé si siguen siendo tan novios… Está todo mal y no es por la clavícula”, afirmó. Según detalló, L-Gante desapareció por tres o cuatro días antes del viaje de Wanda. “No hablo de mujeres ni de música… Vuelve a sus debilidades, esa es la verdad”, sostuvo la panelista.

Esta situación no sería nueva en la relación. “La primera vez que Wanda lo dejó fue por esto. Él tiene debilidades, es muy difícil salir…”, explicó Latorre. También señaló que, si bien el cantante no lleva ese estilo de vida cuando está con Nara, hay momentos en los que desaparece durante días, lo que genera conflictos entre ellos. “El entorno de Wanda espera que esta vez no haya reconciliación”, concluyó.