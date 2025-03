Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi con una indirecta que encendió las redes: "Mis buenos días"

Sin embargo, lo que más la molestó no fue solo la compra de la propiedad, sino la forma en que se concretó. En enero, contó que el futbolista adquirió la casa tras la separación y lo hizo acompañado por su actual pareja, la China Suárez . “La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Me contaron que la compró con ella al lado. Es de una morbosidad tremenda”, afirmó.

La denuncia por maltrato

Mientras tanto, la disputa no solo se desarrolla en redes sociales, sino también en la justicia. La tensión alcanzó su punto más álgido cuando Wanda denunció a su expareja por presunto maltrato a uno de sus hijos, lo que marca un nuevo capítulo en la batalla legal. Al hacerse pública la noticia, la presentadora se mostró firme: “Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío”, declaró ante las cámaras de Intrusos (América) tras su llegada a Ezeiza.

Aseguró que su prioridad es el bienestar de sus hijos y que, ante una acusación tan grave, no dará marcha atrás. “Yo no voy a responder y no voy a negar lo que un menor se anime a decir. A veces pasan muchos años y hay que escuchar siempre a los chicos”, sentenció. También defendió su postura en redes sociales con un mensaje contundente: “¿Cómo no voy a defender a mi hijo?”.

Icardi intentó desligarse de las acusaciones, pero Wanda fue categórica al recordar que hasta hace poco le enviaba fotos de los niños, lo invitaba a los cumpleaños y mantenía una relación cordial, hasta que la situación cambió con la denuncia. “Yo hasta el 19 de febrero, que fue el último cumpleaños de mis hijos en este período, lo invité a Mauro, le mandaba fotos, lo invité a todos los cumpleaños. Después las cosas cambiaron y hubo una denuncia muy grave”, explicó.