Vuelve Infinita Niñez: un festival de teatro infantil en expansión

Ni siquiera el calor amedrenta al teatro y a los teatreros. Así es que en pleno diciembre, Mendoza será una vez más escenario de la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Infantil “Infinita Niñez”, un encuentro que ya se ganó un lugar propio en la agenda cultural de la provincia. Del 6 al 14 de diciembre, plazas, centros culturales, bibliotecas, escuelas de verano y espacios abiertos de distintos departamentos recibirán espectáculos de Mendoza, Misiones y Chile, en una programación que combina teatro, títeres, circo y experiencias interactivas, con entrada gratuita y salida a la gorra.

Alejandro Conte y una obra sobre el encierro y la violencia

El festival es organizado por el Movimiento Artístico El Resorte y el elenco Pataletas, dos compañías con una larga trayectoria en la creación escénica y educativa para las infancias.

Una historia que nació de un encuentro y de un nombre

“Este festival lo hicimos por primera vez con Rocío (Rodríguez) en el año 2022”, cuenta Francisco Martín, integrante de El Resorte y uno de los impulsores del proyecto. “Surgió de la iniciativa de empezar a trabajar juntos, de tener un proyecto en común tanto con el elenco de ella, Pataletas, como con el mío. Le pusimos Infinita Niñez porque justo en ese momento había nacido nuestra hija, que se llama Infinita. Así que el nombre también fue un homenaje para ella”.

Desde sus comienzos, uno de los objetivos centrales del festival fue romper con la idea de que el teatro sucede únicamente en las salas tradicionales o en el centro de la ciudad. “Queremos acercar el teatro a todos los rincones y descentralizarlo”, explica Lourdes Batisttilli (Luli), también integrante de El Resorte. “Hemos recorrido Lavalle, San Carlos, La Consulta, Tunuyán, Maipú, Guaymallén y varios lugares más en diferentes ediciones”.

A ese objetivo territorial se suma otro igual de importante: el intercambio cultural. “Nos interesa muchísimo generar lazos con artistas de otros países y provincias”, agrega Luli. “Poder traer artistas a nuestra provincia y, a la vez, viajar y llevar nuestro trabajo a otros lugares”.

Ese deseo se concreta este año con la presencia de compañías de Chile, que marcan la entrada formal del festival al circuito internacional.

El sueño de crecer hacia afuera

“Es la primera vez que el festival se convierte en internacional”, celebra Matías Lucero, del elenco Pataletas. “Siempre soñamos con abrirlo y de a poco fuimos creciendo hasta poder concretarlo. Este año estamos muy felices de dar ese paso y sumar dos elencos chilenos”.

La programación incluirá propuestas como “El viento de Sabrina” (La Serena), “Frankenstein, no soy un monstruo” y “El Quijote popular” (El Búfalo, Chile), además de obras mendocinas y de Misiones como “Misión Z”, “Demetrio el vampiro”, “Animación Pataletas”, “Clarita como el agüita”, “Miradas” y “El viajero de los cuentos”.

Las funciones se desplegarán en espacios de Mendoza Ciudad, Dorrego (Guaymallén), Maipú, Lavalle y La Consulta (San Carlos), con opciones que incluyen ferias de emprendedores, sorteos y propuestas lúdicas para toda la familia.

El teatro es para los niños

En el corazón del festival late una convicción compartida por todos sus organizadores: el teatro es un espacio imprescindible para el crecimiento emocional, creativo y social de los niños. Rocío Rodríguez (Rochi), de Pataletas, lo resume a partir de una experiencia que la marcó como artista y docente.

“Una mamá me dijo una vez: ‘Cuando tiene teatro, él es más feliz’”, recuerda. “Esa frase revela algo profundo: el teatro toca lugares que las palabras a veces no alcanzan. Cada obra es una oportunidad para mirar el mundo con nuevos ojos”.

La cuarta edición de Infinita Niñez cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, la Municipalidad de San Carlos y diversos sponsors privados.

La programación para este fin de semana

El Festival se extiende del 6 al 14 de diciembre. Este fin de semana podrán verse las siguientes obras:

El sábado 6

21 hs: “Frankenstein, no soy un monstruo” | Alto Teatro (Miller 153, Dorrego, Guaymallén). Se puede reservar lugar al 2614728344.

El domingo 7

17 hs: “Animación Pataletas”. En Il Mercato (Ozamis Sur y 25 de Mayo 5517, Maipú).

17.30 hs: “Misión Z”. Il Mercato (Ozamis Sur y 25 de Mayo 5517, Maipú).

19 hs: “Misión Z”. En Granja Huerto Encantado, Lavalle (calle Administración s/n).

17.30 hs. “El viajero de los cuentos” (El Resorte). En Plaza de La Consulta, San Carlos.

19 hs. “El Quijote Popular”. En Plaza de la Consulta, San Carlos.

El lunes 8

17 hs. “Demetrio, el vampiro”. En Il Mercato Mercato (Ozamis Sur y 25 de Mayo 5517, Maipú).

19 hs. “El Quijote Popular”. En Il Mercato (Ozamis Sur y 25 de Mayo 5517, Maipú).