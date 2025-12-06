Rumores de crisis entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito estrenó su primer documental biográfico ” Lali: la que le gana al tiempo” disponible en Netflix desde este jueves 4 de diciembre. El film aborda sus inicios con Cris Morena y su consolidado presente musical. En el mismo promete mostrar una faceta desconocida de una de las artistas más populares de la música argentina.

La producción combina material de archivo inédito, registros íntimos y conversaciones con personas de su círculo más cercano para trazar la trayectoria de la cantante.

Si bien el documental destaca el rol central de su madre, María José Riera, quien fue su representante, la nula aparición de su padre, Carlos Espósito, fue un detalle notorio. Sin embargo, la ausencia que más llamó la atención en los medios fue la de su pareja , el periodista y streamer Pedro Rosemblat .

La polémica comenzó cuando el conductor Matías Vázquez, del programa Puro Show de El Trece, subrayó la falta de Rosemblat en el film y en su estreno. "La actual pareja no está en el documental tampoco ”, enfatizó Vázquez.

A esto, se le sumaron las palabras de Viviana Canosa que acrecentaron la situación. La conductora en el programa Carnaval Stream, relató que durante una entrevista el conductor de Gelatina se mostraba inseguro al hablar de Lali. “Vi una entrevista que le hicieron a Pedro Rosemblat. No lo noté de parte de él con la seguridad de siempre al hablar de Lali”, manifestó Canosa.

Además, el panelista Damián Rojo aseguró que Rosemblat no había estado presente en la presentación oficial del documental. Canosa, no obstante, aclaró que no confirmaba una separación y que le "frustraría mucho que se separen" porque la pareja le "encanta".

¿LALI Y PEDRO EN CRISIS?



En #ElBuloDeViviana analizaron las respuestas que dio Pedro Rosenblat en una nota, que generaron dudas sobre la estabilidad de la pareja.



¿El dato de Damián Rojo? Pedro no asistió a la presentación del documental de ¿su novia?

La foto de Pedro Rosemblat que desmiente rumores

A pesar de todo el revuelo mediático generado, una imagen contundente logró poner fin a la ola de especulaciones. Ángel de Brito, conductor de LAM, acudió a su cuenta de X para desmentir la situación. De Brito reposteó una fotografía que publicó una fan, donde se puede ver al periodista político presente en el evento principal del documental. “Los rumores de Vivi fallando”, escribió De Brito, invalidando la teoría de la crisis.

Los rumores de Vivi fallando.

La foto rápidamente tuvo gran repercusión, lo que logró dar un cierre a las especulaciones de los medios. Por lo que significa que el vínculo entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se mantiene estable y se manifiestan muy felices.