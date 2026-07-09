Caso Ernestina Pais: los estudios toxicológicos dieron negativo y se refuerza la principal hipótesis

La investigación por la muerte de Ernestina Pais incorporó un dato considerado relevante para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en San Isidro . Los estudios toxicológicos realizados sobre muestras obtenidas durante la autopsia no detectaron alcohol ni sustancias tóxicas en el organismo de la conductora y periodista.

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Los resultados fueron entregados a la fiscal Carolina Asprella , titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, que lleva adelante la causa para determinar cómo ocurrió el siniestro en el que perdió la vida la reconocida comunicadora.

Los análisis fueron realizados sobre muestras de sangre y orina extraídas durante la autopsia y, según la información incorporada al expediente, los resultados fueron negativos.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación citadas por La Nación, este elemento fortalece la hipótesis principal que manejan los investigadores: que el hecho se produjo por una maniobra imprudente de la víctima y no por una alteración derivada del consumo de alcohol o de otras sustancias.

Según esa línea de análisis, Pais habría cruzado el paso a nivel pese a que las barreras se encontraban bajas y a las advertencias sonoras emitidas por la formación ferroviaria.

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Cómo ocurrió el accidente

El siniestro se registró el 26 de junio, cuando el automóvil que conducía Ernestina Pais, un Honda City negro, fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la zona de Barrancas de San Isidro.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la conductora circulaba por la calle Elcano y luego giró hacia Sáenz Peña en dirección a la avenida del Libertador. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad municipales muestran que el vehículo avanzó cuando las barreras ya estaban bajas y el paso del tren era inminente.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente.

Según indicaron fuentes del caso, en las grabaciones también puede escucharse la bocina de advertencia accionada por el motorman antes del impacto. Horas después del accidente se realizó la autopsia en el Hospital Interzonal General de Agudos Petrona V. Cordero, de San Fernando.

El informe preliminar concluyó que la causa inmediata de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave. Además, los peritos detectaron una laceración hepática y una laceración esplénica, lesiones compatibles con la violencia del impacto sufrido durante el choque entre el vehículo y la formación ferroviaria.

Ernestina Pais.

La causa podría ingresar en su etapa final

Tras la incorporación de los estudios toxicológicos, la investigación se encuentra cerca de su conclusión. Fuentes consultadas indicaron que aún restan algunas declaraciones testimoniales, aunque la causa podría encaminarse hacia su cierre una vez completadas esas diligencias pendientes.

Al momento del accidente, Ernestina Pais, de 54 años, se dirigía al teatro Niní Marshall, en Tigre, donde debía participar de la obra "El divorcio del año", dirigida por José María Muscari.