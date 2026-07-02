José María Muscari declaró por la muerte de Ernestina Pais y negó haber hablado con ella antes del accidente

El productor y director teatral José María Muscari declaró este jueves como testigo en la causa que investiga la muerte de la conductora Ernestina Pais , quien falleció el pasado viernes luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por el Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

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Según informaron fuentes de la investigación, Muscari fue citado por la fiscal Carolina Asprella para aportar información sobre los minutos previos al siniestro y brindar contexto sobre la situación personal y laboral que atravesaba la conductora.

Tras prestar declaración durante aproximadamente una hora, el director teatral explicó que decidió presentarse él mismo ante la Justicia para evitar que fuera citado el hijo de la víctima. "Decidí ser yo quien viniera a dar contexto de la vida actual de Ernestina", expresó ante la prensa al salir de la sede judicial.

Muscari volvió a desmentir las versiones que indicaban que mantenía una conversación telefónica con Pais cuando ocurrió el accidente. " Está bueno aclarar para no tergiversar nada . La función era a las 21 y el accidente fue a las 19.30. No estaba llegando tarde a ningún lugar", sostuvo.

El productor confirmó que la conductora tenía previsto asistir a la obra que él dirige, pero aclaró que no mantenían una comunicación telefónica en el momento del choque .

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Además, rechazó las especulaciones sobre el estado emocional de la artista. "Lamentablemente es más triste decir que quien más quería vivir era Ernestina. No era una persona con ninguna crisis. Sí, como era de público conocimiento, estaba realizando un tratamiento", afirmó.

Peritarán el celular de Ernestina Pais

La causa dio un nuevo giro luego de que la fiscal ordenara el peritaje del teléfono celular de Pais para determinar si estaba utilizando el dispositivo o manteniendo alguna comunicación al momento del accidente.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente. Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente.

Sin embargo, las pericias sobre su iPhone 16 aún no comenzaron, ya que primero deberá lograrse el acceso al equipo, un procedimiento que podría demorar varios días.

Paralelamente, los investigadores esperan los resultados de los análisis de sangre y orina, que permitirán establecer si la conductora había consumido alcohol u otras sustancias antes del siniestro.