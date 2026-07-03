Malena Guinzburg reaccionó tajantemente al video hecho con IA del reencuentro de su padre y Ernestina Pais

El reciente fallecimiento de la conductora Ernestina Pais motivó una ola de homenajes en redes sociales, entre los que se destacó un video creado por el influencer Santiago Balosky utilizando inteligencia artificial .

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Aunque el material fue recibido con emoción por gran parte del público y diversos famosos, la reacción de Malena Guinzburg , hija del recordado humorista, fue diametralmente opuesta: una mezcla de impacto, rechazo e incomodidad .

La pieza audiovisual recrea un encuentro en el set de Mañanas Informales donde Pais se reúne con su antiguo compañero, Jorge Guinzburg .

"A mí me costó un huevo ver ese video" , sentenció la actriz en una entrevista, reconociendo que, si bien entiende que fue realizado con buenas intenciones, el resultado le resultó abrumador.

Malena explicó que la apariencia y gestualidad de su padre son tan realistas que ver una versión digital de él realizando acciones que nunca ocurrieron en la vida real le genera una sensación perturbadora. "A mí me cuesta mucho verlo a mi viejo hacer algo que no hizo" , remarcó la comediante, subrayando la frontera sensible entre el tributo y la recreación artificial.

La polémica abre un interrogante ético sobre el uso de estas herramientas tecnológicas en el ámbito del duelo y la memoria. Mientras muchos seguidores le enviaron el video calificándolo como "lo más hermoso", para Malena la experiencia fue descrita simplemente como algo que le "dio impresión".

La actriz fue tajante al expresar sus dudas sobre este avance técnico: "No sé si me copa esta nueva tecnología que te permite hacer hablar a muertos. Realmente, es muy personal".

Más allá de este episodio virtual, Malena Guinzburg ha manifestado su dolor real por la pérdida de Ernestina Pais, a quien despidió con afecto en sus redes sociales y acompañó presencialmente durante su último adiós.

Sin embargo, el video de IA parece haber marcado un límite claro para la familia Guinzburg respecto a qué tipo de homenajes están dispuestos a validar, poniendo el foco en el derecho a la memoria auténtica frente a la ficción generada por algoritmos.