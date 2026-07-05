Benicio Guyot, hijo de Ernestina Pais, recordó a la conductora con una inédita foto: "Tus 'te amo' pegajosos"

El hijo de la conductora rescató una imagen del 14 de diciembre de 2021, donde se los ve abrazados celebrando el fin de sus estudios secundarios en plena postpandemia.

A una semana del fallecimiento de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot utilizó sus redes sociales para compartir un recuerdo íntimo y significativo. A través de una fotografía de 2021, el joven homenajeó a la conductora enfocándose en un logro compartido: su último día de clases en el nivel secundario.

La imagen elegida por el joven no necesitó de extensas reflexiones para transmitir el vínculo que los unía. En la captura se observa a una Ernestina sonriente, vestida con un diseño floreado, mientras abraza a su hijo en las puertas del colegio. Benicio aparece con el barbijo bajo el mentón, un detalle que sitúa la escena en la salida de la pandemia.

Detalles de un abrazo escolar en diciembre de 2021 La fecha exacta del registro es el 14 de diciembre de 2021. Aquel día, la conductora acompañó a Benicio en el cierre de su etapa escolar, un evento que el joven decidió rescatar ahora entre sus archivos personales. La publicación, acompañada únicamente por la frase "Último día del colegio", generó una respuesta inmediata de seguidores y figuras del espectáculo que enviaron mensajes de apoyo.

Este nuevo gesto en redes sociales se suma a la carta que Benicio publicó apenas veinticuatro horas después del deceso de su madre. En aquel texto inicial, el joven describió a Ernestina como una mujer auténtica y apasionada, destacando la profundidad de su relación cotidiana. "Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad", escribió en ese entonces, reflejando el impacto de la pérdida.