Recuerdo de Ester Vida como docente de la escuela Carlos Fader

Ester Francisca Vida, profesora, fundadora de la escuela Carlos Fader, psicóloga y exdirectora de Cultura de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Como parte de la escuela Ingeniero Carlos Fader de Luján de Cuyo, la Ex ENET, tuvimos la fortuna de tener como profesora a la licenciada Ester Francisca Vida. Maestra, profesora fundadora de nuestra institución, psicóloga, exdirectora de Cultura de la Municipalidad de Luján de Cuyo, escritora, madre, esposa y abuela: una buena vecina y profesional. Ella se fue. pero quedó en cada libro, en cada obra y en cada alumno.

Expresamos todo nuestro respeto desde esta comunidad educativa, de egresados, padres, alumnos y personal que la conoció con su aporte en las letras. Sus libros y su paso por la Biblioteca Juan Bautista Alberdi de nuestro Departamento.