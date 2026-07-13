13 de julio de 2026 - 17:56

Recuerdo de Ester Vida como docente de la escuela Carlos Fader

Ester Francisca Vida, profesora, fundadora de la escuela Carlos Fader, psicóloga y exdirectora de Cultura de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Ester Francisca Vida, profesora, fundadora de la escuela Carlos Fader, psicóloga y exdirectora de Cultura de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

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Por Gabriela Pedratti
Exdirectora escuela Carlos Fader - Luján de Cuyo

Como parte de la escuela Ingeniero Carlos Fader de Luján de Cuyo, la Ex ENET, tuvimos la fortuna de tener como profesora a la licenciada Ester Francisca Vida. Maestra, profesora fundadora de nuestra institución, psicóloga, exdirectora de Cultura de la Municipalidad de Luján de Cuyo, escritora, madre, esposa y abuela: una buena vecina y profesional. Ella se fue. pero quedó en cada libro, en cada obra y en cada alumno.

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Expresamos todo nuestro respeto desde esta comunidad educativa, de egresados, padres, alumnos y personal que la conoció con su aporte en las letras. Sus libros y su paso por la Biblioteca Juan Bautista Alberdi de nuestro Departamento.

No más que agradecerle todo lo que nos dejó y su impronta de conocimientos, escritos y su incansable labor para la Cultura. Partió muy rápido, pero nos dejó mucho. Se fue quien nos enseñó que la Cultura no es sólo libros, es de pasión, de respeto y de ganas de compartir. Simplemente gracias.

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