Lunes con descenso de la temperatura: el pronóstico en Mendoza

A pesar del descenso de la temperatura del arranque de la semana, el martes comenzaría un registro ascendente. Los detalles.

Tras un domingo con lloviznas en algunos sectores, la temporada otoñal se hace sentir a dos semanas de culminar. Los mendocinos tendrán que esperar al martes para un leve ascenso de la temperatura.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, el lunes el cielo estará "parcialmente nublado", con "predominio de los vientos del sector sur". Además, el organismo detalló que la jornada tendrá un "descenso de la temperatura".

Se espera para este lunes una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 12°C.

El martes continuará el cielo "parcialmente nublado", pero con un "leve ascenso de la temperatura". Ese día, la temperatura mínima rondaría los 7°C nuevamente, mientras que la máxima se ubicaría en los 14°C.