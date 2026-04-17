17 de abril de 2026 - 07:45

Papas fritas crocantes y doradas: la técnica con vinagre que usan los expertos para que no se rompan

El ácido acético fortalece la pectina de la papa, evitando que se desarme y garantizando un dorado uniforme gracias a la reducción de azúcares superficiales.

Con estos consejos podés preparar unas papas súper crocantes.

Con estos consejos podés preparar unas papas súper crocantes.

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Por Sofía Serelli

Lograr papas fritas crocantes por fuera y suaves por dentro es el desafío constante de cualquier cocina casera. El uso de vinagre durante el proceso de preparación se ha convertido en la técnica predilecta de los expertos para fortalecer la estructura del vegetal y evitar que las piezas se rompan durante la fritura.

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El truco consiste en sumergir las papas cortadas en una mezcla de agua y vinagre antes de llevarlas al aceite. La proporción recomendada es de una cucharada de vinagre blanco por cada litro de agua. Este paso, conocido como blanqueo, define la estructura final del producto al hervirse unos minutos hasta que las piezas estén tiernas pero firmes.

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La ciencia detrás de la crocantez perfecta

El secreto de este método reside en el ácido acético, el componente principal del vinagre. Al agregarse al agua de hervor, reduce el pH y actúa directamente sobre la pectina de las células de la papa, fortaleciendo su estructura interna. Esto permite que el vegetal mantenga su forma original incluso cuando se somete a las altas temperaturas del aceite.

Además, el vinagre influye en el comportamiento del almidón durante la cocción. Parte de este componente migra hacia la superficie de la papa, lo que favorece la formación de esa capa externa resistente y crujiente tan buscada. El resultado es una textura equilibrada que evita el problema común de las papas que se desarman o quedan blandas.

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Consejos extra para unas papas perfectas

Otro beneficio fundamental es el control del dorado uniforme. La acidez ayuda a reducir los azúcares en la superficie, lo que evita que las papas se quemen antes de tiempo. Para obtener un resultado óptimo, es vital escurrir y secar las piezas por completo antes de freírlas, ya que la humedad residual genera vapor y arruina la capa crocante.

Finalmente, los cocineros sugieren elegir variedades con alto contenido de almidón, como las papas Russet, para potenciar el efecto. Aplicar un doble freído (primero a baja temperatura y luego a fuego fuerte) termina de sellar la textura perfecta sin dejar rastros de sabor a vinagre en la preparación final.

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