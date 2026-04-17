17 de abril de 2026 - 13:18

La RAE definió cuál es la correcta abreviatura de kilogramos: No es kgs ni Kg

La Real Academia Española resolvió una de las dudas más comunes a la hora de.referirnos a esta palabra.

La RAE explicó sobre el uso correcto de esta palabra.

La RAE explicó sobre el uso correcto de esta palabra.

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Por Alejo Zanabria

Es muy probable que alguna vez te hayas referido a la hora con hrs. o hs., o lo has visto escrito en algún cartel o comunicado. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones es la abreviatura correcta, ya que para la RAE hay otra que es la correcta.

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La Real Academia Española ha resuelto una de las dudas más comunes del día a día: cómo se debe escribir la abreviatura de las horas.

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La RAE explic&oacute; sobre el uso correcto de esta palabra.

La RAE explicó sobre el uso correcto de esta palabra.

Cuál es la abreviatura correcta de la palabra "hora"

De acuerdo con la Real Academia Española, la abreviatura correcta de esta palabra es h, sin punto ni en plural. Opta por la forma válida en el español y así no tendrás problemas en la escuela o en el trabajo. Incluso, hs es la abreviatura o tiene un significado diferente.

La h proviene del Sistema Internacional de Unidades, donde representa a la unidad de tiempo hora. Cabe mencionar que los símbolos no llevan punto final, a diferencia de las abreviaturas.

RAE
La RAE explicó sobre el uso correcto de esta palabra.

La RAE explicó sobre el uso correcto de esta palabra.

Esto significa que la forma adecuada sería: "El vuelo sale a las 16:00 h", y no "a las 16:00 hs" ni "a las 16:00 hrs.", expresiones muy comunes pero incorrectas según la norma.

La institución subraya que los símbolos, a diferencia de las abreviaturas, no se pluralizan ni se acompañan de punto final, ya que su forma es invariable, independientemente de la cantidad que representen.

  • Mañana entro a la facultad a las 9 h.
  • El corredor llegó en un tiempo récord de 1 h.
  • Vamos, yo te invito. Paso a buscarte cerca de las 19 h.
  • Hoy termino de trabajar temprano, a eso de las 13 h.
  • El Superclásico es este domingo a las 17 h.

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