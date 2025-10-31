Es policía, declaró ante un juez por videollamada y una preguntalo lo sorprendió: "¿No tiene pantalones?"

Un oficial vivió un incómodo momento en el que el juez le preguntó si no tenía pantalones para ponerse. El momento generó gran repercusión en redes.

Luego de la pandemia por COVD- 19, varios ámbitos laborales e incluso judiciales han optado por utilizar recursos como reuniones virtuales, videollamadas o home office. A raíz de esta transición, han surgido numerosos incidentes que reflejan el peligro de no estar en condiciones adecuadas durante estas llamadas. Se han registrado casos de personas en pijama, algunas sin prendas inferiores, e incluso otras han aparecido totalmente desnudas sin saberlo.

Un caso como este es el de un oficial de policía en Estados Unidos. La situación se convirtió en viral tras aparecer en una audiencia judicial virtual ante un tribunal de Detroit sin llevar pantalones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNN (@cnn) El juez notó que no traía pantalones durante su declaración El incidente se produjo durante una videollamada de declaración. El video fue difundido por el canal CNN y se muestra al oficial Jackson en un plano de cámara demasiado abierto. La toma permitía observar que el hombre, si bien llevaba puesta su camisa de oficial, de la cintura para abajo vestía calzoncillos negros.

El propio juez llamó la atención del oficial e interrumpió la declaracion para preguntarle:"¿No tiene unos pantalones que ponerse, oficial Jackson?”.

Posteriormente, el agente ajustó su cámara a un plano más cerrado, donde solo se le ve la camisa y el rostro, y respondió a la pregunta del juez con un simple: "No señor".

La abogada del acusado, comentó que la vestimenta del agente también le sorprendió, aunque se lo tomó con sentido del humor: "Estaba tratando de entender si estaba viendo lo que creía ver, sobre todo tratándose de un policía. Fue un día interesante·, comentó a los medios locales. La situación tuvo gran repercusión en redes sociales, miles de usuarios comentaban con risas y destacaban que fue un "pequeño error de parte del oficial" en tono irónico. Incluso un usuario aseguró: "Todos lo hemos hecho, solo que nunca nos pillaron", este comentario fue de los más destacados de la publicación.