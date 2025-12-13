13 de diciembre de 2025 - 00:54

Trump narra el nacimiento de Jesús: el libro infantil que se volvió viral

El libro navideño incluye un botón en cada página que permite escuchar la historia con la voz del presidente de Estados Unidos.

Con inteligencia artificial lograron hacer que Trump relate la historia del nacimiento de Jesús en un libro navideño para niños cristianos. 

Por Redacción

En estas fechas, las redes sociales se cargan de contenido relacionado con las fiestas de fin de año, videos de ideas de decoración, inspiración de outfits, sugerencias de regalos y más. En este contexto, un video se convirtió en viral al mostrar una edición navideña de un libro en el que Donald Trump narra la historia del nacimiento de Jesús.

Una joven compartió el extraño descubrimiento en sus redes sociales y provocó todo tipo de reacciones . "Tengo que mostrarles el regalo de Navidad más divertido que le voy a dar al hijo de mis amigos. Lo he comprado en la tienda de TikTok", comenta la usuaria en el video.

Tal y como explica, cada página tiene un botón que se pulsa para escuchar la narración de la historia con la voz del presidente de Estados Unidos.

Según explica, cada página del libro incorpora un botón que, al ser pulsado, reproduce la narración de la historia con la voz del presidente de Estados Unidos. "Lo más divertido es que la forma en que está escrito, no te imaginas que Trump narraría la historia de Jesús", señala.

@lindacatalinaaa How hilarious is this book the Birth of Jesus narrated by Trump and it’s written exactly how he talks. I got a few of thhis se to give to my friend’s children for Christmas #trump2024 #republican #maga original sound - Linda Catalina

A continuación, en el clip, la joven acerca su micrófono al altavoz del libro para compartir uno de los fragmentos que narra Trump: "José es carpintero, construye cosas tremendas, pero descubre que Maria va a tener un bebé y dice: 'Espera un minuto, ¿qué está pasando aquí?' Pero luego otro ángel va directamente a él en un sueño y le dice: 'José, relájate, este es el plan de Dios. Vas a ayudar a criar a este niño y será increíble".

"Quiero decir, ¿qué tan gracioso es esto? El regalo perfecto, en mi opinión, para que los niños empiecen jóvenes. Voy a vincular aquí el link por si lo queréis", concluye la joven emocionada sobre su compra.

La voz de Trump en un libro

Usuarios señalaron que la voz de Trump está generada mediante inteligencia artificial, algo que se confirma en el anuncio de venta del producto.

La descripción de Amazon, donde el libro tiene un valor aproximado de 25 dólares, detalla: "ESCUCHA LA VOZ DE TRUMP Y NARRA EL NACIMIENTO DE JESÚS - ¡Regala la narración bíblica esta Navidad! Este singular libro de cuentos de la natividad combina lo mejor de los libros hablados para niños pequeños de 1 a 3 años y mayores, con botones de sonido interactivos en cada página vibrante. Los niños se deleitarán al presionar para escuchar la distintiva voz de Donald Trump narrando esta atemporal historia navideña. Este libro cristiano de Navidad para niños utiliza tecnología de inteligencia artificial para crear una experiencia de lectura inolvidable que da vida a la natividad.”

Tal como mostró la usuaria, la página también describe la funcionalidad de audio: “Cada página cuenta con un botón interactivo que activa la narración característica de Trump con una nítida claridad”.

Tras la viralización del clip, se generaron diversas opiniones al respecto. Algunas personas, como a la creadora, consideran al libro como gracioso e incluso una buena idea para regalar, hay quienes han expresado su descontento y están en total desacuerdo con la existencia de este tipo de productos.

